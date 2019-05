–Sí, yo, que soy víctima del acoso callejero desde una edad muy temprana, siento que ahora lo piensan dos veces. ¿Sabés la cantidad de veces que me paré para hacerles frente a los tipos en la calle? Si no digo nada soy cómplice. Les retruco cosas como: "No me interesa saber tu opinión sobre mi cuerpo" o "Usted podría ser mi abuelo", y se incomodan, cosa que, admito, me divierte. Por suerte, hoy se instaló un "mejor me callo". Quiero creer que es el resultado de un cambio de conciencia. Creo que nos espera un futuro mejor.