Hallan culpables en Panamá a los dos acusados por el asesinato de turista española

La Fiscalía Regional de Bocas del Toro logró el fallo condenatorio por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de la ciudadana española. Europa Press SOCIEDAD PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La justicia panameña dio un paso decisivo en uno de los casos criminales que mayor repercusión internacional ha tenido el país en los últimos años.

El Tribunal de Juicio declaró culpables a dos hombres por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de la turista española Eneritz Argintxona Fraile, cuyo asesinato conmocionó a Panamá y España tras su desaparición en el archipiélago de Bocas del Toro en julio de 2024.

La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Regional de Bocas del Toro logró acreditar la responsabilidad penal de ambos acusados durante el juicio oral. La pena que deberá cumplir cada uno será fijada posteriormente en una audiencia de individualización de la sentencia.

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Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años, era originaria de Erandio, en la provincia de Vizcaya, País Vasco, y recorría Centroamérica cuando llegó a Bocas del Toro, uno de los principales destinos turísticos de Panamá, conocido por sus playas, arrecifes y vida nocturna.

La joven se hospedaba en un hostal de Isla Carenero, una pequeña isla ubicada frente a Isla Colón, desde donde fue vista con vida por última vez la tarde del 23 de julio de 2024.

Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años, desapareció durante un viaje por Bocas del Toro y fue hallada sin vida días después en Isla Carenero. Cortesía

Al perder contacto con ella, familiares y amigos presentaron una denuncia de desaparición, lo que activó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron unidades de la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), funcionarios del Ministerio Público, residentes y voluntarios.

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Dos días después, el 26 de julio, moradores alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo en una playa de Isla Carenero.

Posteriormente, la Fiscalía confirmó que se trataba de Eneritz Argintxona, cuya identidad fue establecida mediante pruebas de ADN realizadas con la colaboración de sus familiares, quienes viajaron desde España para participar en las diligencias.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, descartando la posibilidad de un accidente y confirmando que la joven había sido víctima de un homicidio.

A partir de ese momento, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro desarrolló una investigación que incluyó inspecciones de campo, entrevistas, análisis periciales y reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima.

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Las investigaciones incluyeron diligencias de campo, recuperación de pertenencias de la víctima y pruebas científicas que permitieron esclarecer el caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de las diligencias, los investigadores recuperaron varias pertenencias de Eneritz y reunieron indicios que permitieron identificar a los dos responsables del crimen.

Según el Ministerio Público, además del homicidio, ambos fueron encontrados culpables por el delito de robo, un elemento que desde las primeras etapas de la investigación figuró entre las principales hipótesis del móvil del asesinato.

El caso trascendió rápidamente las fronteras panameñas y recibió amplia cobertura en España, donde la desaparición de la joven fue seguida de cerca por medios de comunicación nacionales y autoridades del País Vasco.

La noticia también impactó profundamente a Bocas del Toro, una provincia cuya economía depende en gran medida del turismo internacional.

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo, residentes, empresarios turísticos y organizaciones comunitarias realizaron vigilias y marchas pacíficas para exigir justicia por Eneritz y reclamar mayores medidas de seguridad en el archipiélago.

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El crimen ocurrió en Isla Carenero, uno de los destinos turísticos más visitados del archipiélago de Bocas del Toro. Cortesía ATP

Las manifestaciones se desarrollaron principalmente en Isla Colón e Isla Carenero, donde decenas de personas colocaron flores, velas y mensajes de solidaridad para la familia de la joven española.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe panameño y motivó un reforzamiento de la presencia policial en la zona durante los meses posteriores al crimen.

Con el fallo condenatorio emitido por el Tribunal de Juicio, la investigación penal entra ahora en su fase final. Para la Fiscalía, la declaración de culpabilidad representa la validación del trabajo investigativo desarrollado durante casi dos años y constituye un avance importante en un caso que mantuvo la atención pública tanto en Panamá como en España.

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