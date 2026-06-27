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Mirtha Legrand impactó con un vestido aguamarina y dejó un guiño para la Selección Argentina: “Celeste, por el partido”

En la previa del encuentro entre Argentina y Jordania, la Chiqui apostó por un vestido con los colores de la camiseta nacional

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Mirtha Legrand volvió a la pantalla de El Trece con una nueva edición de La Noche de Mirtha, aunque esta vez en un horario diferente al habitual: el programa fue adelantado para no superponerse con el partido de Argentina contra Jordania por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Aun así, la conductora no resignó ni un detalle de su puesta en escena.

El look de la noche fue, una vez más, una creación de Claudio Cosano, el diseñador que la acompaña programa a programa y que con cada entrega reafirma una sociedad estética de larga data. Para esta ocasión eligió un vestido en tul organza color aguamarina, bordado íntegramente con microcristales y lentejuelas dispuestos en motivos arabescos.

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El resultado fue un brillo que no compite con quien lo lleva sino que lo acompaña. Cada movimiento de Mirtha activaba los destellos del bordado, sin estridencias, con la precisión de un diseño pensado para la televisión y para ella en particular.

Mujer rubia con vestido largo celeste brillante de volantes en hombros sonríe de pie frente a un escritorio con bandera argentina y flores
En la previa del partido de Argentina-Jordania, Mirtha eligió un vestido de Claudio Cosano

La silueta del vestido fue larga y recta, con mangas largas rematadas en volados que sumaron liviandad al conjunto. Sobre los hombros, apliques de flores en relieve aportaron textura y volumen. El escote en V completó una pieza que equilibró estructura y delicadeza en cada uno de sus tramos.

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Las imágenes del programa permitieron apreciar los detalles con claridad. De cuerpo entero, junto a la mesa del estudio, el vestido aguamarina se recortó sobre el fondo dorado y azul del decorado con una presencia que no necesitó de ningún accesorio para imponerse. Pero los accesorios estaban, y sumaban.

Mirtha llevó aretes grandes con brillantes que enmarcaron el rostro con la misma lógica del vestido: destellos precisos, sin exceso. En las manos, varios anillos con piedras distribuidos entre ambas, y un reloj de pulsera con detalles en plata en la muñeca izquierda. Las uñas, en rojo intenso, funcionaron como el único contraste cromático de un look construido enteramente en tonos fríos y plateados. Bajo el ruedo del vestido, apenas visibles, unas sandalias claras cerraron el conjunto.

Mujer rubia con vestido celeste con brillos, volados, joyas y esmalte rojo, sentada en un escritorio; detrás un fondo de estudio de televisión
Mirtha eligió un vestido con los colores de la bandera argentina

La segunda foto, tomada desde la mesa, concentró la atención en el torso y el rostro. Allí se vieron con más detalle los apliques florales sobre los hombros, el bordado de microcristales sobre el tul y la forma en que los aretes y los anillos dialogaron con el tejido del vestido. Mirtha, con la mano apoyada en la mejilla y una sonrisa abierta, completó la imagen con la naturalidad de quien lleva décadas construyendo una presencia televisiva que no requiere esfuerzo visible.

Cada edición de La Noche de Mirtha genera su propia conversación sobre el look de la conductora. No es casualidad ni repetición: es el resultado de una decisión sostenida en el tiempo, donde Cosano funciona como el artífice silencioso de una imagen que se renueva cada semana sin perder su eje.

El vestido aguamarina de esta noche fue un ejemplo preciso de ese equilibrio: sofisticación sin solemnidad, brillo sin ostentación, volumen sin pesadez.

Cinco personas sonrientes, tres hombres y dos mujeres, posan de pie detrás de una mesa blanca frente a un fondo azul con arreglos florales
Mirtha junto a sus cuatro invitados a la mesa más famosa (Storylab)

La mesa de esta edición reunió perfiles bien distintos. Por el lado de la actualidad, Mirtha Legrand compartió la velada con el abogado Fernando Burlando, el exvicepresidente Carlos Ruckauf y el politólogo Andrés Malamud. El terreno artístico quedó en manos de Graciela Pal.

Burlando llegó a la mesa en uno de sus momentos de mayor exposición pública: el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona lo mantuvo en el centro de la escena mediática durante las últimas semanas.

Ruckauf, por su parte, se desenvuelve hace tiempo más como figura de los medios que como ex funcionario, a partir de sus apariciones habituales en La Nación+.

Malamud llevó a la mesa dos temas concretos. El primero fue la presentación de su nuevo libro, Operación Argentina, de la ilusión a la casta (Editorial Planeta), escrito junto a Astrid Pikielny. El segundo, un análisis geopolítico sobre las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, terreno en el que el doctor en Ciencias Sociales y Políticas por el Instituto Universitario Europeo tiene vasta trayectoria.

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Mirtha LegrandLa Noche de MirthaClaudio CosanoMundial 2026

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