–Siempre trato de salvaguardar a mi círculo íntimo, lo personal. No es que no hable de mi familia, porque es fantástica. Pero si ese lugar se ve herido, o desestabilizado, o si hay una falta de respeto gratuita, ahí no lo aceptaría. Yo no soy ni mejor ni peor, pero que haya un trato cordial. Si me van a decir que bailé mal, que me digan eso.