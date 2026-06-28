Así se ubicó finalmente la Selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026, tras el partido ante Portugal

Colombia y Portugal se ubicaron en las primeras dos posiciones del grupo K del Mundial 2026 - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

Se terminó la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para la Selección Colombia, la cual aseguró desde hace días su cupo a los dieciseisavos de final, pero le faltaba conocer su posición y, con eso, conocería al rival en la siguiente instancia del certamen.

El grupo K terminó con algunas novedades entre los cuatro participantes, pues también se jugó el compromiso entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán, este último era el juez de los africanos en sus aspiraciones de pasar como uno de los mejores terceros.

De esta manera, el siguiente paso de la Tricolor será llegar lo más lejos posible en el Mundial 2026, el objetivo es alcanzar los cuartos de final, pero antes de eso tiene un equipo al que debe superar en los dieciseisavos y esperar lo que sigue para los octavos.

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¿Cómo quedó el grupo de Colombia?

El grupo K no tuvo una definición de infarto como algunas zonas de la Copa del Mundo, pues no sufrió cambios importantes en sus posiciones y las cosas quedaron tal como se vieron en la segunda fecha, pero con la sorpresa de que Portugal no ganó el liderato.

La Selección Colombia se quedó con el primer puesto con siete puntos, producto de los triunfos sobre Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y el empate contra los portugueses. También sumó cuatro goles a favor y uno en contra, para una diferencia de +3.

Colombia le ganó el primer puesto a Portugal en el grupo K del Mundial 2026 - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

El conjunto cafetero defendió de la mejor manera el liderato en Miami, aspiró a la victoria y no permitió que los lusos reaccionaran en ese compromiso, ya que ellos tenían la necesidad del triunfo para terminar arriba y con la clasificación en las manos.

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De otro lado, la República Democrática del Congo pasó por primera vez a los dieciseisavos de final de un mundial, por el triunfo 3-1 contra Uzbekistán en la última fecha, alcanzó los cuatro puntos y pasó como uno de los ocho mejores terceros.

Finalmente, el cuadro de Uzbekistán se despidió de manera discreta por las tres caídas en la fase de grupos, pero le sirvió como experiencia para volver a intentarlo en la edición de 2030, en caso de clasificar, y preparar una actuación con mayor nivel en la plantilla.

El próximo rival de Colombia

Con el liderato del grupo ya asegurado, Colombia enfrentará a Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas, desde las 8:30 de la noche para todos los aficionados en el territorio nacional

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El seleccionado africano avanzó como una de las mejores terceras clasificadas tras sumar cuatro puntos de 9 en el Grupo L, en el que terminó detrás de Inglaterra y Croacia, que lo superó por 2-1 en la última jornada y le arrebató la segunda posición.

Ghana abrió su participación con un triunfo 1-0 ante Panamá, luego empató 0-0 con Inglaterra y cerró la fase de grupos con la caída frente a los croatas, que se verán con nada menos que Portugal en los dieciseisavos de final, siendo uno de los duelos más atractivos.

De otro lado, Colombia y Ghana no se ven en un partido desde los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, cuando el combinado nacional ganó por 3-1 en el estadio Olímpico de esa ciudad, además de que la Tricolor volverá a jugar ante una escuadra africana, pues en la segunda fecha enfrentó a la República Democrática del Congo y la superó por la mínima diferencia, gracias a la anotación de Daniel Muñoz al minuto 76 del encuentro en el estadio de Guadalajara, el martes 23 de junio.

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