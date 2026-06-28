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Amenazó a su exnovia y a su exsuegra, les robó una camioneta y chocó contra un camión: murió y mató a dos hombres

Una tercera persona se encuentra internada en el Hospital de Apóstoles, en estado crítico

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Jonas Cristian Chiluk robó una Toyota Hilux en Campo Viera y escapó por la Ruta Nacional 14 tras agredir a su ex pareja y a su ex suegra
Jonas Cristian Chiluk robó una Toyota Hilux en Campo Viera y escapó por la Ruta Nacional 14 tras agredir a su ex pareja y a su ex suegra

Un joven de 18 años agredió y amenazó de muerte a su exnovia y a su exsuegra, de inmediato les robó una camioneta y escapó. Durante el trayecto de su huida, cuando se dirigía por la Ruta Costera N° 2 en la provincia de Misiones, chocó con gran violencia contra un camión que permanecía detenido por un desperfecto mecánico. El muchacho murió lo mismo que otros dos hombres que revisaban el vehículo de carga.

De acuerdo con la reconstrucción que logró hacer la Policía de Misiones, la secuencia de hechos arrancó cerca de las 5 de la madrugada de este sábado en la localidad de Campo Viera. Allí, el joven identificado como Jonas Cristian Chiluk presuntamente atacó con un arma blanca a su expareja, también de 18 años, y a la madre de la joven, con quienes mantuvo una discusión que derivó en amenazas de muerte.

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Tras el episodio, Chiluk sustrajo una Toyota Hilux doble cabina de color bordó que estaba estacionada con la llave colocada y escapó por la Ruta Nacional 14.

La investigación judicial incorporó estados de WhatsApp en los que Chiluk aparecía al volante de la camioneta y expresaba intenciones de quitarse la vida
La investigación judicial incorporó estados de WhatsApp en los que Chiluk aparecía al volante de la camioneta y expresaba intenciones de quitarse la vida

Durante la huida, Chiluk publicó estados en WhatsApp en los que se lo veía al volante del vehículo y expresaba intenciones de quitarse la vida. Esas publicaciones fueron incorporadas a la investigación judicial que ya lo perseguía debido a las amenazas contra las dos mujeres.

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Aproximadamente a las 6 de la mañana, la misma camioneta apareció en una estación de servicio de la localidad de Leandro N. Alem: el conductor cargó combustible y se retiró sin pagar. El análisis de las cámaras de seguridad del lugar permitió a la Policía de Misiones confirmar que el vehículo era el mismo denunciado como robado en Campo Viera, lo que, una vez más, activó las actuaciones correspondientes.

Dos horas y media después, alrededor de las 8:30, la Toyota Hilux embistió a toda velocidad a un camión Iveco con acoplado cargado con raleo de pino que permanecía detenido sobre la calzada de la Ruta Costera Nº 2, a la altura del kilómetro 18, en el distrito de Tres Capones. En ese momento, tres hombres realizaban tareas de reparación del rodado sobre la misma cinta asfáltica.

El choque fue devastador. Chiluk murió en el lugar, al igual que Alan Emanuel Moreira, de 18 años, uno de los hombres que trabajaba en la reparación del camión. Un tercer hombre, Referson Yovany Moreira, de 22 años, fue trasladado en estado grave al Hospital de Apóstoles, donde falleció horas más tarde a causa de las lesiones sufridas.

La Toyota Hilux chocó contra un camión Iveco detenido por un desperfecto mecánico sobre la Ruta Costera Nº 2, a la altura de Tres Capones
La Toyota Hilux chocó contra un camión Iveco detenido por un desperfecto mecánico sobre la Ruta Costera Nº 2, a la altura de Tres Capones

Un cuarto involucrado en el siniestro, identificado como A.B., de 29 años, permanece internado en el mismo hospital en el que estaba Moreira. Su estado es crítico.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, el médico policial y las dependencias jurisdiccionales correspondientes. La investigación judicial continúa abierta para determinar con precisión las circunstancias del siniestro vial y establecer la cadena de responsabilidades que conecta la causa de violencia de género iniciada en Campo Viera con el fatal desenlace sobre la Ruta Costera.

Una pareja de jubilados murió en un accidente en Misiones

La semana pasada, dos personas fallecieron tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1389, en jurisdicción de Loreto, provincia de Misiones.

Otro accidente en Misiones dejó dos jubilados muertos en Loreto, después de que un Toyota Corolla chocó de frente con un camión sobre la Ruta Nacional 12
Otro accidente en Misiones dejó dos jubilados muertos en Loreto, después de que un Toyota Corolla chocó de frente con un camión sobre la Ruta Nacional 12

El vehículo menor salió de su carril, cruzó hacia el lado contrario y colisionó de frente con un camión Mercedes Benz que avanzaba en dirección opuesta. Los dos ocupantes del auto murieron en el lugar.

Las víctimas fueron el médico Enzo Londero, de 86 años, y su esposa Olga María Rosch, de 76, residentes en Eldorado. El matrimonio se desplazaba a bordo de un Toyota Corolla con dirección Loreto–Posadas cuando, por causas que la Justicia aún debe determinar, el rodado se desvió e irrumpió en el carril de sentido contrario. El camión, de propiedad de una empresa comercial, venía desde San Ignacio con destino a Loreto al momento del impacto.

Los tripulantes del camión sufrieron heridas de carácter leve y recibieron atención en el Hospital de San Ignacio. Los controles de alcoholemia realizados a los conductores arrojaron resultado negativo —0,0 gramos de alcohol por litro de sangre en ambos casos—, de acuerdo con lo publicado por Elonce. En la escena del accidente actuaron efectivos de la Policía de Misiones, agentes de la División Policía Científica y bomberos, que aseguraron el área y regularon la circulación vehicular.

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