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Lali Espósito suma otro hito en su carrera y será una de las figuras del Madrid Orgullo 2026 tras su año récord

La artista argentina encabezará la jornada en la Plaza de España y compartirá cartel con Mon Laferte y Monsieur Periné, en una cita que convoca a millones y refuerza su crecimiento en Europa

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Lali Marcha Orgullo
Lali Espósito se presentará el 4 de julio en el escenario principal de la Plaza de España durante el Madrid Orgullo 2026

Tras agotar dos estadios River Plate en Buenos Aires y compartir escenario con Kylie Minogue, Lali Espósito suma un nuevo hito a un año extraordinario en su carrera: el próximo 4 de julio, la artista argentina se presentará en el escenario principal de la Plaza de España durante el Madrid Orgullo 2026 (MADO). El evento, considerado el festival LGTBIQ+ más grande e influyente de Europa, reúne anualmente a más de dos millones de personas y se posiciona entre las celebraciones más convocantes del mundo.

La programación de MADO 2026 incluirá a Lali como una de las figuras centrales de la jornada, junto a referentes internacionales como Mon Laferte y Monsieur Periné. La presencia de la cantante en este escenario coincide con un momento de máxima exposición profesional, luego de protagonizar dos noches históricas en River Plate, donde reunió a más de 160.000 espectadores y marcó un récord para la música argentina. Su actuación junto a Kylie Minogue reforzó su proyección internacional y confirmó su lugar entre los artistas más destacados del pop latino.

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Durante el último año, Lali también agotó cinco estadios Vélez Sarsfield y presentó “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”, un álbum que superó las 200 millones de reproducciones y se transformó en el disco argentino más vendido del año.

La consolidación de su carrera en España se reflejó en una gira con entradas agotadas en Barcelona, Sevilla y Madrid, donde cerró su paso por el país con un show en La Riviera. Esta serie de logros confirma la conexión de Lali con el público español y su capacidad de convocatoria en escenarios de gran magnitud.

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Lali Espósito cantará en el escenario principal del Madrid Orgullo 2026 el 4 de julio
El Madrid Orgullo 2026 reunirá a Lali junto a Mon Laferte y Monsieur Periné en el festival LGTBIQ+ más convocante de Europa (Instagram)

La participación de Lali en Madrid Orgullo no solo representa un reconocimiento a su trayectoria artística, sino también a su compromiso con la diversidad y los derechos humanos. En 2024, Amnistía Internacional le otorgó una distinción por su trabajo en la promoción de los derechos del colectivo LGTBIQ+, sumando un nuevo reconocimiento a una carrera marcada por la defensa de la libertad, la igualdad y la inclusión. Su propuesta artística integra música, performance y una estética inconfundible, elementos que estarán presentes en una presentación especialmente pensada para celebrar la diversidad y el poder transformador de la música.

El vínculo de Lali con la comunidad LGTBIQ+ se ha expresado en distintas instancias públicas. En 2022, la artista participó activamente en la marcha del Orgullo en Buenos Aires, donde protagonizó un show desde un colectivo descapotable en la avenida 9 de Julio. Allí interpretó “Motiveishon” ante una multitud, subrayando la importancia de celebrar la vida, el respeto y la autenticidad. Su mensaje, dirigido a quienes luchan por ser quienes desean, encontró eco en el público y reforzó su rol como referente artístico y social.

Lali Espósito en el escenario bajo una lluvia intensa, vestida con un top brillante, camisa blanca abierta y pantalones negros a rayas. Su cabello está mojado
La cantante Lali Espósito deslumbró con una enérgica performance bajo la lluvia en el estadio River Plate, tras sus exitosos shows.

En febrero de 2025, Lali volvió a acompañar una manifestación en el centro de Buenos Aires junto a María Becerra y Taichu. Las tres cantantes saludaron a cientos de personas desde el balcón de un local en la avenida de Mayo, vistiendo camisetas con la bandera LGTBIQ+ y consignas alusivas a la libertad. “Todos hablan de libertad pero ven a alguien libre y se espantan”, era una de las frases que lucían durante el evento. A través de sus redes sociales, Lali compartió imágenes y videos del encuentro, mostrando la magnitud del apoyo popular y el compromiso colectivo. La jornada concluyó con el despliegue de una bandera de la diversidad desde el balcón, consolidando el mensaje de inclusión.

La llegada de Lali al escenario principal del Madrid Orgullo 2026 significa la internacionalización de su carrera y el fortalecimiento de su vínculo con la comunidad LGTBIQ+ en España y el mundo. Su participación se perfila como uno de los momentos más esperados del festival, en una celebración que, año tras año, reafirma la importancia del arte y la música como espacios de encuentro, visibilidad y reivindicación.

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