República Dominicana

El Gobierno de República Dominicana activa un vuelo humanitario para repatriar a nacionales desde Venezuela

La cancillería informó que la operación, ordenada por Luis Abinader y coordinada con autoridades locales, saldrá el 29 de junio desde Valencia hacia Santo Domingo para evacuar a afectados por sismos

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La República Dominicana habilitó un vuelo humanitario para repatriar a ciudadanos afectados por los terremotos en Venezuela. (Imagen de archivo)
La República Dominicana habilitó un vuelo humanitario para repatriar a ciudadanos afectados por los terremotos en Venezuela. (Imagen de archivo)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de la República Dominicana anunció la activación de un vuelo humanitario para repatriar a nacionales dominicanos que se encuentran en las zonas impactadas por los recientes terremotos en Venezuela. La medida fue adoptada por instrucciones del presidente Luis Abinader y en coordinación con las autoridades venezolanas, según informó el propio MIREX en un comunicado oficial distribuido el 27 de junio.

La operación prevé el traslado de hasta 90 pasajeros, quienes saldrán desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia, Venezuela, con destino al Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), ubicado en Santo Domingo. La primera salida está programada para el lunes 29 de junio en las primeras horas de la mañana. El vuelo responde a los terremotos ocurridos el 24 de junio en territorio venezolano, que afectaron a numerosos ciudadanos dominicanos residentes o temporales en esa nación sudamericana.

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Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los interesados en acogerse a este servicio deberán presentar su cédula de identidad y electoral o un pasaporte dominicano vigente. En caso de haber extraviado sus documentos, una delegación de la Junta Central Electoral (JCE) iniciará el martes 30 de junio un operativo especial para facilitar los procesos de identificación y documentación requeridos para el regreso en un vuelo posterior.

La medida incluye un traslado desde Valencia hacia Santo Domingo, contactos de emergencia en Caracas y una jornada de identificación para facilitar el regreso de quienes quedaron sin cédula o pasaporte. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
La medida incluye un traslado desde Valencia hacia Santo Domingo, contactos de emergencia en Caracas y una jornada de identificación para facilitar el regreso de quienes quedaron sin cédula o pasaporte. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El MIREX detalló que los dominicanos que requieran asistencia pueden contactar a los representantes de la misión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores desplegada en Venezuela. Entre los contactos disponibles figuran Miguel Reyes Taveras, director de Protección a Nacionales en el Exterior (+1 809 906-8283), George Luis de León, coordinador (+1 829 728-9035), y Pablo González, analista (+1 829 548-7940).

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Además, los ciudadanos pueden comunicarse con el Consulado General de España en Caracas, que desde el 30 de julio de 2024 representa oficialmente los intereses de la República Dominicana en Venezuela. La atención se realiza a través de una línea de emergencia operativa las 24 horas (+58 424 209 0264). También se mantiene habilitada la línea de asistencia en Santo Domingo (+1 809 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100) así como el correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do.

Para orientación adicional, el comunicado señala el contacto de Ysidro Castillo (+58 424 186 4464) como referencia en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de desplegar todos los recursos necesarios para proteger la vida, la integridad y el bienestar de los dominicanos en el exterior, en cumplimiento de la política prioritaria del Gobierno de Luis Abinader.

Ilustración de un avión volando entre continentes, dos manos sostienen pasaportes y un globo terráqueo con una ruta marcada.
El MIREX activó la operación por instrucciones del presidente Luis Abinader y en coordinación con las autoridades venezolanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta acción de emergencia figura entre las principales medidas adoptadas por el gobierno dominicano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el contexto de desastres naturales en el extranjero.

Varios países han puesto en marcha operativos de repatriación de sus ciudadanos desde Venezuela tras la reciente emergencia causada por los sismos. De acuerdo con EFE, estas acciones se realizaron en coordinación con organismos internacionales y buscan responder a la crisis humanitaria que afecta a la región. Otros Gobiernos, como Colombia y Perú, también evalúan nuevas evacuaciones para proteger a sus connacionales ante el contexto de riesgo.

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