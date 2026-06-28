Política

El PRO apoyó a Milei ante la renuncia de Manuel Adorni: “El Presidente tomó la decisión correcta”

El partido amarillo aseguró que la salida del jefe de Gabinete “era lo que correspondía”, y que “nunca debió llegar a este punto”. Instó al Gobierno a continuar con las reformas

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El comunicado del PRO afirma que el episodio no debió escalar hasta este nivel de desgaste (X: @proargentina)
El comunicado del PRO afirma que el episodio no debió escalar hasta este nivel de desgaste (X: @proargentina)

El PRO celebró la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras más de 100 días en el cargo, luego de la situación de debilidad en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y señaló que “el paso al costado de Adorni era lo que correspondía” y que “nunca debió llegar a este punto”.

La fuerza política fundada por Mauricio Macri subrayó que la permanencia de Adorni causaba “más desgaste, más ruido y más costos para un Gobierno que necesita cuidar el capital político que recibió de la sociedad para impulsar el cambio”. También remarcó que la decisión final era “una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo”.

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El Presidente finalmente tomó la decisión correcta. Ahora es momento de dejar este episodio atrás y concentrarse en lo que realmente importa: consolidar el cambio y sostener las reformas. Seguimos comprometidos en blindar los cambios que demanda la sociedad“, concluyó el comunicado.

La renuncia de Adorni ocurrió después de semanas marcadas por la aparición de informes y denuncias sobre la mejora repentina de la calidad de vida del funcionario, y supuestos manejos de fondos de origen dudoso. Entre los hechos investigados se encuentra la presencia de su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial durante un viaje de Javier Milei a Nueva York por la Argentina Week 2026, así como la filtración de un viaje familiar a Punta del Este en un avión privado.

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El PRO respalda la decisión de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni (REUTERS/Mariana Nedelcu)
El PRO respalda la decisión de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni (REUTERS/Mariana Nedelcu)

El episodio dio lugar a que sectores de la oposición impulsaron pedidos de interpelación y una moción de censura contra Adorni en el Congreso, mientras que desde marzo, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buscaron sostener al funcionario en el cargo.

La renuncia de Manuel Adorni generó una oleada de mensajes y reacciones de dirigentes de todo el espectro político. Desde el oficialismo, la primera en manifestarse fue Karina Milei, quien defendió la gestión del funcionario saliente.

Por su lado, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, expresó en X: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”. Bullrich había manifestado previamente su malestar con la actitud de Adorni ante los escándalos de corrupción.

Otro mensaje destacado provino de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien comentó con ironía en la red social X el mensaje de Karina Milei: “Solo entré para leer los comentarios”, en alusión al clima generado tras la dimisión.

En las últimas semanas, los bloques aliados y dialoguistas intentaron frenar el avance de los pedidos de interpelación mediante recursos reglamentarios, con el objetivo de proteger a Adorni y sostener la relación con el oficialismo.

Comunicado PRO sobre la renuncia de Adorni
El comunicado del PRO

Sin embargo, la presión de los opositores más duros y de algunos aliados redujo la posibilidad de seguir postergando la discusión. Finalmente, el jefe de Gabinete quedó aislado políticamente y sin respaldo suficiente para continuar en su función.

La renuncia de Adorni deja vacante la Jefatura de Gabinete en un contexto de alta tensión institucional. De acuerdo con diversas fuentes, el puesto será asumido, muy probablemente, por Diego Santilli, actual titular del Ministerio del Interior.

Al anunciar su salida, Adorni agradeció la confianza al Presidente y calificó su gestión como “un verdadero honor”. El mensaje fue difundido a través de su cuenta de X, donde reflejó el desgaste personal y político de los últimos meses.

Milei respaldó incansablemente a Adorni, por redes, en entrevistas y en discursos, con retuits y con su propia voz. Con gestos de cariño, confianza y cercanía hizo lo mismo Karina Milei. La decisión se masticaba desde hace semanas, pero terminó de tomarse en el despacho de Karina Milei el jueves, cuando Milei ya había partido hacia Europa.

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