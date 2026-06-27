Operativos antidrogas en República Dominicana dejan incautaciones de 400 plantas y 1,743 paquetes de una narcolancha

Hallaron cinco bultos con 18 paquetes cada uno en un área de catering y se investiga si buscaban enviar la carga a EEUU o Europa (Cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional y el Ministerio Público desplegaron en las últimas horas tres operativos en República Dominicana: detuvieron a un hombre por un vivero con 421 plantas de presunta marihuana en Santo Domingo Oeste, arrestaron a dos personas en una narcolancha frente a Baní con 1.743 paquetes de presuntas drogas y apresaron a 11 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas por 90 paquetes de una sustancia que se presume cocaína.

Durante 2026, las autoridades dominicanas han confiscado más de 23,5 toneladas de drogas, de acuerdo con la información oficial. Las investigaciones vinculan parte de esos cargamentos con rutas que llegan desde Sudamérica en narcolanchas.

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En tierra, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, coordinados por el Ministerio Público, ocuparon las plantas en el sector La Cuaba, en el municipio Santo Domingo Oeste. La intervención se produjo después de recibir informes de inteligencia sobre varias personas presuntamente dedicadas a la siembra, cultivo y venta de sustancias controladas en la zona.

El operativo en La Cuaba

Las autoridades se trasladaron a la carretera El Limón 2, en el distrito municipal de La Cuaba, donde encontraron las 421 plantas sembradas de forma individual en vasos de foam, en fase de germinación y crecimiento. Durante el operativo también incautaron cuatro tanques plásticos, dos bombas de fumigar, un rollo de manguera y un panel solar que, según la versión oficial, eran utilizados para la siembra y el cultivo del vegetal.

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Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, en coordinación con miembros del Ministerio Público, dentro de la ampliación de las labores conjuntas y de interdicción, ocuparon 421 plantas de un vegetal presumiblemente marihuana, en proceso de germinación, durante un operativo realizado en el sector La Cuaba, municipio Santo Domingo Oeste.

El hombre arrestado quedó bajo control del Ministerio Público y será presentado en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción. Las plantas fueron enviadas bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar su peso total.

La interceptación de la narcolancha en Baní

En la costa de Baní, provincia Peravia, oficiales de la DNCD, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea, con apoyo de agencias de inteligencia del Estado y bajo coordinación del Ministerio Público, interceptaron una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un cargamento de presuntas sustancias narcóticas.

La operación combinó vigilancia aérea, marítima y terrestre durante varias horas hasta que las unidades lograron detener la lancha a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas. En su interior hallaron 38 sacos con 1.730 paquetes de presunta marihuana y otros 13 de cocaína, todos forrados con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

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En esa intervención fueron arrestados dos hombres de nacionalidad dominicana, que quedaron a disposición de la jurisdicción competente para el conocimiento de medidas de coerción. El Ministerio Público y la DNCD iniciaron una investigación para determinar si hay más implicados en la estructura que, según la información oficial, utiliza narcolanchas para introducir cargamentos de drogas en República Dominicana desde Sudamérica.

Interceptaron una narcolancha con 1.743 paquetes de presuntas drogas y arrestaron a dos hombres en Baní (Cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)

El cargamento ocupado en Baní está siendo remitido al INACIF para establecer el tipo y el peso exacto de la sustancia.

La investigación en el Aeropuerto de Las Américas

En una tercera intervención, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del CESAC, bajo coordinación del Ministerio Público, ocuparon en el Aeropuerto Internacional de Las Américas cinco bultos negros con un total de 90 paquetes de una sustancia que se presume cocaína.

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La actuación se desarrolló tras informes que advertían que varios individuos pretendían concretar una transacción de narcóticos. Con esa información, los agentes montaron un operativo de vigilancia en la terminal para detener a los implicados y frustrar la maniobra.

Durante la inspección, los equipos revisaron cinco bultos que contenían 18 paquetes cada uno. El operativo se realizó en el área de servicios de alimentos y bebidas, catering, y los organismos investigan si la intención del grupo era contaminar el contenedor de una aeronave para enviar la carga hacia Estados Unidos o Europa.

Vigilancia aérea, marítima y terrestre terminó en detenciones, pero el foco ahora está en los logotipos, el método de ocultamiento y los nombres que faltan en el expediente antes de las medidas de coerción. Cortesía Direccion Nacional de Control de Drogas.

La información oficial señala: “De momento, según la investigación varias personas están comprometidas directamente con la actividad ilícita, mientras otros permanecen bajo investigación para determinar si corresponde su judicialización, mientras avanza el proceso”.

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Por este caso fueron arrestadas 11 personas y el Ministerio Público junto con la DNCD procura establecer si hay otros implicados para proceder a su captura y presentarlos ante la justicia. Los 90 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo y el peso exacto de la presunta droga.