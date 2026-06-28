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Con un gol sobre la hora del hijo de Diego Milito, Racing eliminó a Independiente en el clásico de Reserva y avanzó a semifinales

La Academia ganó 3-2 en el predio de Villa Domínico con un tanto a los 41 minutos de Leandro Milito

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Leandro Milito sentenció el 3-2 de Racing para clasificar a las semifinales del Torneo Proyección

La clasificación de Racing Club a las semifinales del Torneo Proyección de Reserva se definió en un escenario cargado de tensión y emoción. La victoria por 3-2 sobre Independiente, obtenida en el predio de Villa Domínico del Rojo, dejó afuera al clásico rival y encendió la ilusión de los hinchas de la Academia. Uno de los protagonistas fue Leandro Milito, quien marcó el gol decisivo en el último tramo del partido y selló la remontada, confirmando el gran momento del equipo dirigido por Sebastián Romero.

El conjunto visitante tomó la iniciativa desde el inicio y encontró la apertura del marcador gracias a Jeremías Arias, que sorprendió a la defensa local y adelantó a Racing. La ventaja inicial, sin embargo, no garantizó tranquilidad. En el arranque de la segunda mitad, Independiente mostró reacción y logró revertir la historia: primero empató Joshua Velárdez, y poco después, Facundo Valdez puso el 2-1 para el Rojo.

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El triunfo de Racing sobre Independiente en el clásico del Torneo Proyección
Racing celebró el gol decisivo de Leandro Milito (@ProyeccionLPF)

La dinámica del clásico cambió por completo tras esa ráfaga de goles. Independiente pasó a dominar anímicamente y parecía encaminarse hacia la clasificación. No obstante, Racing respondió con carácter en el momento más adverso. El equipo no se resignó y forzó la igualdad a quince minutos del cierre, cuando Gonzalo Escudero apareció en una jugada clave para establecer el 2-2. Ese tanto revitalizó a la Academia, que lejos de conformarse, fue a buscar el triunfo.

En los minutos finales, el suspenso se apoderó del encuentro. Racing, impulsado por el envión anímico, se volcó al ataque. La jugada que cambió el destino del partido llegó a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando una acción individual del ecuatoriano permitió que Leandro Milito empujara la pelota a la red y desatara la euforia visitante.

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El resultado final de 3-2 no solo le dio la clasificación al equipo de Romero, sino que también eliminó a Independiente y prolongó la buena racha de Racing en el clásico de Reserva. La Academia repitió la fórmula que lo había llevado a la victoria en la fase regular, donde ya había superado a su rival en condición de visitante.

El triunfo de Racing sobre Independiente en el clásico del Torneo Proyección
La Academia superó a Independiente y avanzó a semifinales del Torneo Proyección (@ProyeccionLPF)

Con este triunfo en los cuartos de final, Racing accedió a la instancia de semifinales del torneo y aguarda por el ganador del cruce entre Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys. El equipo de Liniers, primero de su grupo con catorce victorias, ya fue rival de Racing en la etapa anterior, donde empataron 1-1 en el Predio Tita Mattiussi. Ahora, la expectativa gira en torno a ese próximo desafío que podría abrirle las puertas a la gran final.

El dato más resonante de la jornada fue el gol de Leandro Milito, hijo de Diego Milito, presidente de Racing, y sobrino de Gabriel, ambos históricos del fútbol argentino. Este tanto no solo resultó decisivo para el desenlace del clásico, sino que también marcó una continuidad en la producción goleadora del juvenil, quien ya había convertido en la última fecha ante Talleres.

El triunfo de Racing sobre Independiente en el clásico del Torneo Proyección
Racing deberá aguardar por conocer a su rival que saldrá del duelo entre Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys (@ProyeccionLPF)

Tras el pitazo final y la clasificación consumada, Leandro Milito fue consultado sobre el significado personal del triunfo y la reacción de su familia. El juvenil no dudó en compartir el consejo recibido antes del partido: “Me dijo hoy a la mañana que era muy importante ganar y sobre todo para dejar el escudo allá arriba. Así que le mando un saludo a él y a la familia”, afirmó Milito en alusión a las palabras de su padre el presidente del club.

La Academia se quedó con el clásico y avanzó a las semifinales en la Reserva

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