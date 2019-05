–No, creo que ya no. Pero admito que me costó salir porque en Disney pase casi cinco años maravillosos sin darme a conocer en ningún otro lado y cuando terminaron, fue muy abrupto. Pero las redes sociales me dieron otros tipos de trabajos y hacer camino me ayudó a salir. Después, el año pasado, La Voz (Telefe) me llevó a un público más adulto