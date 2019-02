"Esa noche fue muy emotiva: Jorge me preguntó si me quería casar con él y me entregó una de las alianzas de oro blanco, con nuestros nombres grabados. Desde entonces no nos los sacamos más… Terminamos todos llorando de emoción. Fue un momento muy especial", admite sobre el preludio de la ceremonia y la fiesta que tendrán lugar en el hotel Faena de Puerto Madero, con Claudia Maradona como wedding planner y Paz Cornú como diseñadora del vestido de la novia.