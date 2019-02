–Fue una decisión más que difícil. Primero, porque me divierte bailar. Me encanta Marcelo (Tinelli). Segundo, por la plata. Me ofrecieron un contrato que tal vez en mi vida vuelva a tener. Pero no me tembló el pulso. Aunque me duela… Además, tenía miedo de perder popularidad. "Si presento una obra en verano, no me va a venir a ver nadie", pensaba. Porque cuando estás en el Bailando sentís que sin ellos no sos nada. ¡Ojo, que es un mambo de uno! Aunque Marcelo me tire chicanas, yo le agradezco. Necesitaba dar un vuelco en mi vida. Si hacía el Bailando, mi imagen se iba a ver deteriorada al mil por ciento.