Entre las alabanzas recibidas –encabezadas por frases memorables como "reina de reinas" o "campeón de la vida"–, una les llamó especialmente la atención. Fue la de Jonatan Viale, quien les dijo: "Los admiro mucho. Es un lujo estar en el mismo lugar que ustedes". No bien se alejó, Pinky comentó por lo bajo: "Me encanta encontrarme con todos, pero me da una alegría particular que se estén acercando los pibes". Cacho respondió con un gesto afirmativo. Minutos más tarde, saludaría muy cómicamente a Héctor Larrea (80) al grito de "¡neneee!".