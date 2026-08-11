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¿Puertos, carreteras o trenes? Este fue el sector de transporte más castigado por Ositrán en el segundo trimestre 2026

Las penalidades incluyeron montos contra APM Terminals, la Sociedad Concesionaria Anillo Vial, el Metro de Lima Línea 2 y Aeropuertos del Perú por retrasos y presentación fuera de plazo de documentos e informes

Línea 2 - Metro de Lima
Ositrán dejó firmes 11 sanciones y tres penalidades en el segundo trimestre de 2026 por más de S/ 3,5 millones en concesiones de infraestructura de transporte.
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El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que, durante el segundo trimestre de 2026, quedaron firmes en la vía administrativa 11 sanciones y 3 penalidades aplicadas a entidades prestadoras y concesionarias, con un monto total superior a S/ 3,5 millones.

Según la entidad, estas medidas se originaron por incumplimientos legales, técnicos y contractuales detectados en el marco de sus funciones de supervisión y sanción.

Distribución de sanciones: principales sectores afectados

Durante el periodo, Ositrán aplicó 11 sanciones que suman S/3 millones 307.755. En el sector portuario, se registraron cuatro sanciones, dos de ellas dirigidas a APM Terminals Callao S. A. por S/2 millones 273.645.

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Esto, debido a incumplimientos en los indicadores de Niveles de Servicio y Productividad. Además, la empresa de la danesa Maersk recibió una sanción de amonestación por contravenir el Reglamento General de Tarifas.

El sector portuario concentró la mayor parte de las sanciones económicas, con medidas contra APM Terminals Callao y Terminal Portuario Paracas por incumplimientos de niveles de servicio y productividad.
El sector portuario concentró la mayor parte de las sanciones económicas, con medidas contra APM Terminals Callao y Terminal Portuario Paracas por incumplimientos de niveles de servicio y productividad.

Otra sanción en el sector fue impuesta a Terminal Portuario Paracas S. A. por S/33.330, también por incumplir con los indicadores de servicio y productividad.

En el sector ferroviario y del Metro de Lima y Callao, Tren Urbano de Lima S. A. acumuló tres sanciones. Dos de ellas, por un total de S/925.320, se debieron a la omisión en la revisión general de motores de tracción, exigida por el plan de mantenimiento establecido en el contrato de concesión.

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Además, la empresa ferroviaria recibió una amonestación por una parada incorrecta de un tren, de acuerdo con el organismo supervisor peruano.

Sanciones en redes viales y sector aeroportuario

En el sector de redes viales, Ositrán aplicó dos sanciones. Autopista del Norte S. A. C. fue sancionada con S/26.015 por incumplir disposiciones del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias.

Carretera Andina del Sur S. A. (antes Survial) recibió una sanción de S/17.655 por no cumplir con la obligación de no cobrar la tarifa de peaje en las estaciones de Marcona y Pichirhua.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas.
En el sector aeroportuario, Ositrán también sancionó a Aeropuertos Andinos del Perú y amonestó a Lima Airport Partners, mientras precisó que no hubo penalidades firmes en el sector portuario.

El sector aeroportuario registró dos sanciones adicionales. Aeropuertos Andinos del Perú S. A. fue multada con S/31.790 por incumplir una obligación vinculada al cofinanciamiento operacional.

Por su parte, Lima Airport Partners S. R. L. recibió una amonestación por falta de limpieza e higiene en los pisos del terminal de pasajeros.

Penalidades por incumplimientos contractuales

En cuanto a penalidades, Ositrán aplicó tres penalidades durante el segundo trimestre del año. El sector vial concentró S/149.800, monto impuesto a Sociedad Concesionaria Anillo Vial S. A. C. por presentar de forma extemporánea documentos del tramo 1 del proyecto.

En el sector ferroviario y del Metro de Lima y Callao, Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. recibió una penalidad de S/5.500 por demorar la entrega del informe socioambiental mensual.

Línea 2 - Metro de Lima
Tren Urbano de Lima acumuló tres sanciones en el sector ferroviario por incumplimientos del contrato de concesión y por la parada incorrecta de un tren.

En el sector aeroportuario, Aeropuertos del Perú S. A. fue penalizada con USD 73.000 por retrasos en las obras de mejoramiento y rehabilitación del Aeropuerto de Piura.

Ositrán aclaró que, en el sector portuario, no se registraron penalidades firmes durante el periodo bajo análisis.

Rol de Ositrán en la supervisión de concesiones

El comunicado resalta que las sanciones y penalidades se aplican en cumplimiento de la normativa y los contratos de concesión vigentes, y buscan garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos de infraestructura de transporte bajo supervisión estatal.

Ositrán es un ente público peruano especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargado de supervisar, regular y fiscalizar la gestión de las concesiones y la prestación de servicios de infraestructura de transporte de uso público, como carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

Su objetivo principal es asegurar que las empresas concesionarias cumplan con los contratos y ofrezcan servicios eficientes, seguros y de calidad para los usuarios.

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