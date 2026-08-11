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Ella es Ana María Abello, la abogada e influencer cercana a Abelardo de la Espriella que es la nueva viceministra de Cultura

El nombramiento quedó oficializado mediante decreto y la nueva funcionaria asumirá funciones junto a Paola Holguín en la cartera cultural

Ana María Abello Restrepo fue designada como nueva viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Ana María Abello/X
Ana María Abello Restrepo fue designada como nueva viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Ana María Abello/X
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Ana María Abello Restrepo fue nombrada oficialmente como viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, mediante el Decreto 1154 de 2026, expedido el 10 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella.

El documento confirma que la abogada asumirá uno de los cargos directivos de la cartera que encabeza la ministra Paola Andrea Holguín Moreno.

La norma también deja establecido que el nombramiento entró en vigencia desde su expedición. El artículo tercero señala que “este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición”, por lo que la designación quedó formalizada desde el 10 de agosto.

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La decisión hace oficial un nombramiento que había trascendido previamente y que ubica a Abello dentro del equipo que acompañará a Holguín en la conducción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes durante el Gobierno de De la Espriella.

Abello llega al Ministerio desde el entorno político del Gobierno

La nueva viceministra hace parte del grupo fundacional de Defensores de la Patria, movimiento político del que también provienen varios funcionarios escogidos para integrar la nueva administración.

Entre los integrantes de ese sector político que han llegado al Gobierno se encuentran Jaime Andrés Beltrán, Mauricio Gómez Amín, Jorge Mora y Rodrigo Lara.

La abogada Ana María Abello llega al Ministerio de las Culturas para acompañar a Paola Holguín en la nueva administración - crédito Ana María Abello/X
La abogada Ana María Abello llega al Ministerio de las Culturas para acompañar a Paola Holguín en la nueva administración - crédito Ana María Abello/X

La cercanía de Abello con el proyecto político de De la Espriella también quedó evidenciada durante el proceso de empalme entre el Gobierno entrante y la administración de Gustavo Petro. La abogada hizo parte del equipo de transición y estuvo vinculada a la coordinación del empalme en el sector de Prosperidad Social.

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Su llegada al Ministerio de las Culturas representa ahora un nuevo paso dentro de su trayectoria política y profesional, al asumir responsabilidades en una cartera que tendrá a su cargo buena parte de la agenda cultural de la nueva administración.

Abello es hija del político conservador Orlando Abello Martínez-Aparicio, quien ocupó diferentes cargos públicos, entre ellos concejal, diputado, representante a la Cámara, embajador de Colombia en Ottawa y registrador nacional entre 1994 y 1998.

Posteriormente, Orlando Abello tuvo participación en espacios de opinión cercanos al uribismo y aspiró al Senado de la República en las elecciones de 2018 por el Centro Democrático.

Una figura con amplia presencia en redes sociales

Ana María Abello también ha construido reconocimiento público a través de las redes sociales, especialmente en X, donde cuenta con cerca de 200.000 seguidores.

Cuenta con una activa presencia en X, donde comparte sus posiciones sobre la política nacional y la actualidad del país - crédito Ana Marái Abello/X
Cuenta con una activa presencia en X, donde comparte sus posiciones sobre la política nacional y la actualidad del país - crédito Ana Marái Abello/X

La abogada ha mantenido una posición crítica frente al gobierno de Gustavo Petro y ha expresado públicamente posturas contrarias a sectores políticos de izquierda. Su actividad digital la ha convertido en una figura identificada con el entorno político y de opinión que respalda al nuevo presidente.

En 2023, una investigación de ColombiaCheck incluyó a Abello entre las cuentas de X que identificó como cercanas a la casa Char-Daes. El informe abordó, entre otros asuntos, las críticas dirigidas contra la periodista Laura Ardila en medio de la controversia por su libro La Costa Nostra, publicado por Editorial Planeta.

Además de su actividad en redes, Abello ha participado en espacios de discusión política y estuvo vinculada al proceso de transición del nuevo Gobierno.

El nombramiento hace parte de una nueva tanda de designaciones

La llegada de Abello al Ministerio de las Culturas se produjo en medio de una segunda tanda de decretos expedidos por el Gobierno de De la Espriella el 10 de agosto para completar cargos de dirección en diferentes entidades y ministerios.

En total, esta nueva serie incluyó más de 17 disposiciones relacionadas con nombramientos de viceministros y otros funcionarios de la administración nacional.

Entre las designaciones se encuentra la de Rodrigo Lara como director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), uno de los cargos destacados de esta nueva ronda de nombramientos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1157 del 10 de agosto de 2026 para encargar “a partir de la fecha” al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Presidencia
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1157 del 10 de agosto de 2026 para encargar “a partir de la fecha” al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, como director general de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito Presidencia

En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fueron designados Andrés Ricardo Quevedo Caro como viceministro general y Juan Sebastián Betancur Mora como viceministro técnico. Asimismo, Carlos Alberto Castellanos Araújo fue nombrado secretario general del Departamento Administrativo de la Presidencia.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también tuvo nuevos nombramientos. Arturo Adolfo Dajud Durán fue designado viceministro de Asuntos Agropecuarios y José Leonidas Tobón Torreglosa asumió como viceministro. A su vez, Lina María Garrido fue nombrada directora general de la Agencia Nacional de Tierras.

En el Ministerio de Vivienda se oficializaron las designaciones de Ruth Maritza Quevedo Fique y Mónica Paola Saldarriaga Escobar.

Dentro de este proceso de conformación de los equipos directivos del nuevo Gobierno quedó incluida la designación de Abello Restrepo, quien tendrá a su cargo el Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa.

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