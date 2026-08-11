Sobrevivientes del terremoto en Cali narraron los momentos de pánico mientras se derrumbaban varias edificaciones: “Pensé que nos íbamos a morir”

El sismo en Cali provocó el colapso parcial de una edificación en el barrio Cuarto de Legua, donde varias familias quedaron atrapadas entre los escombros - crédito Europa Press

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El impacto del reciente terremoto que sacudió Cali y otros municipios del Valle del Cauca se vio reflejado en la devastación de miles de hogares. Más de 5.000 viviendas sufrieron daños graves o fueron destruidas, mientras al menos 100 personas fallecieron, 700 resultaron heridas y 188 permanecen desaparecidas. La cifra ha dejado a toda una ciudad en estado de emergencia, con hospitales colapsados y decenas de centros educativos afectados.

El colapso parcial de una edificación de entre cinco y siete pisos en el barrio Cuarto de Legua, uno de los puntos más afectados, dejó atrapadas a varias familias. En este lugar, la familia de Paula Jimena Castrillón vivió uno de los momentos más críticos de la jornada.

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“Pensé que nos íbamos a morir”, relató la mujer a El Colombiano, mientras descendía por las escaleras junto a sus hijos y veía cómo las paredes se desplomaban a su alrededor.

La emergencia provocó escenas de angustia en las calles de la ciudad. Familias intentaban comunicarse con sus seres queridos sin éxito, mientras voluntarios y cuerpos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros.

El sismo en Cali provocó el colapso parcial de una edificación en el barrio Cuarto de Legua, donde varias familias quedaron atrapadas entre los escombros - crédito EFE/ Carlos Ortega

En otro edificio colapsado, Carlos Saavedra aguardaba desesperado noticias de sus sobrinas trillizas y otros familiares atrapados bajo los restos. Solo una de las jóvenes pudo ser rescatada con vida y trasladada a una clínica, desde donde logró avisar a su familia. Carlos, que también estuvo atrapado, fue liberado con la ayuda de vecinos, según información del diario nacional.

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Freddy Otálora, otro afectado, expresó su preocupación por su esposa, de la que no se tenía información tras el derrumbe. La mujer estaba en el cuarto piso de la edificación y se comunicaba con su hijo cuando ocurrió el desastre.

“Mi esposa estaba en el cuarto piso y no sabemos nada de ella. Estaba hablando con el hijo en ese momento porque iba a sacar a pasear el perro y creemos que está en alguna parte de las gradas”, señaló a El Colombiano.

Daños en infraestructuras y la vida cotidiana

El sismo no solo destruyó viviendas; tres hospitales colapsaron y otros 18 sufrieron daños en su infraestructura, lo que ha dificultado la atención a los cientos de heridos. Además, 39 centros educativos resultaron afectados, generando incertidumbre sobre el reinicio de actividades escolares.

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Los voluntarios y cuerpos de rescate buscaron sobrevivientes en distintos puntos de Cali mientras familias intentaban localizar a sus seres queridos tras el sismo - crédito @cruzrojacol/X

La farmacia ubicada en el primer piso de la edificación donde vivía Paula quedó reducida a escombros. El apartamento de la familia, en el último piso, quedó parcialmente en pie y expuesto al vacío, con los muebles y objetos personales a la vista de todos.

La situación de las mascotas también generó preocupación entre los habitantes. Mientras Paula pudo poner a salvo a dos de sus perros, aún desconoce el paradero de su gato Blue, quien podría encontrarse entre los escombros.

Entretanto, en la esquina oriental de la galería La Alameda, en el centro de la ciudad, una droguería quedó reducida a una montaña de concreto, ladrillos y polvo. Allí, el bombero Danilo Prada levantó el puño y ordenó: “¡Silencio total!”, mientras socorristas y vecinos intentaban escuchar a personas que podrían seguir atrapadas; dos sobrevivientes ya habían sido trasladados en ambulancia.

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La escena se repitió en distintos puntos de la ciudad, donde muchos bomberos y rescatistas llegaron por iniciativa propia ante la magnitud del desastre. Los caleños comparaban el impacto del sismo con el terremoto de 1999, que dejó un millar de muertos.

El terremoto en Cali también afectó la infraestructura de salud y educación, con tres hospitales colapsados, otros 18 dañados y 39 centros educativos afectados - crédito Luisa González/Reuters

Uno de los episodios más delicados ocurrió en el Hospital Universitario, donde colapsó parte de la unidad de cuidados intensivos de cardiología. En medio del caos, Stefanía Cedeño, jefa de enfermería de esa área, decidió permanecer junto a sus seis pacientes para organizar la evacuación, según recogió el diario El País.

Apenas terminó el movimiento, Cedeño identificó a cada uno y escribió sus nombres en una hoja blanca con marcador. Luego fueron trasladados al parqueadero del hospital, convertido de manera improvisada en un espacio de atención para más de 100 pacientes de distintas salas.

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Algunos enfermos convalecientes quedaron a la intemperie. “No pude salir y dejarlos tirados”, contó Cedeño al medio internacional, una frase que condensó la decisión que debieron tomar trabajadores de la salud entre buscar resguardo o quedarse con quienes dependían de ellos.

A pocas cuadras, en la clínica Los Andes, el doctor Eduardo Rumbo estaba dentro de una sala de cirugía cuando el sismo obligó a detener los procedimientos. Al salir, el personal observó cómo parte de la fachada del edificio contiguo a la clínica Imbanaco se desprendía.