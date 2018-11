AÑO 1999

A la última tapa del milenio se la llamó "Los Personajes del Siglo", y fue una tapa triple, despegable, encerada, de colección. Sin dudas, la mejor de la historia. Para este momento las convocatorias eran como las de hoy: multitudinarias. Estas fueron las 94 personas que formaron parte: Juan Carlos Harriot (polista), Pablo Trapero (director), Alejandro Dolina (periodista y conductor), José Meolans (nadador), Raúl Portal (conductor), Martín Balza (militar, ex combatiente de Malvinas), Hugo Porta (rugbier), Natalia Oreiro (actriz y cantante), Juan Navarro (empresario), Hugo Gatti (arquero), Mauricio Wior (empresario), Margarita Barrientos (creadora del comedor Los Piletones), Carlos Esteban (ex combatiente de Malvinas), Ignacio Gutiérrez Zaldivar (coleccionista de arte), Ramiro Agulla (publicista), Amadeo Carrizo (arquero), Ricardo Gil Lavedra (abogado y juez), Agustín Alezzo (director), Andrea Frigerio (modelo), Guillermo Kuitca (pintor), Estela de Carlotto (Abuela de Plaza de Mayo), Cecilia Roth (actriz), Carlos Reutemann (corredor y político), Soledad Silveyra (actriz), Pipo Mancera (conductor), Nicolás Repetto (conductor), Tito Lecture (empresario), Claudia Sánchez (modelo), Arturo Puig (actor), Darío Lopérfido (político), Oscar Imventarza (doctor), Roberto Giordano (peluquero), Gino Bogani (diseñador), Guillermo Vilas (tenista), Teté Cosutarot (conductora), Juan Carlos Colombres Landrú (humorista), Moria Casan (actriz y conductora), Osvaldo Laport (actor), Juan Carlos Mareco (conductor), Sergio Renán (director), Mariano Grondona (periodista), Fito Paéz (músico), Alfredo Alcón (actor), Andrea del Boca (actriz), Gustavo Yankelevich (productor), Graciela Alfano (modelo), Guillermo Francella (actor), Enzo Francescolli (futbolista), Enrique Macaya Márquez (periodista), Roberto de Vicenzo (golfista), Inés Cáceres (actriz), Carlos la Mona Jiménez (cantante), Litto Nebbia (músico), Héctor Larrea (conductor), Graciela Borges (actriz), Víctor Sueiro (escritor), Oscar Martínez (periodista), Jorge Cacho Fontana (conductor), Julio Bocca (bailarín), Charly García (músico), Alfredo Coto (empresario), Mirtha Legrand (conductora), Norma Aleandro (actriz), Jorge Guinzburg (periodista), Antonio Carrizzo (periodista), David Ratto (publicista), Andrés Menvielle (venció un cáncer), Manuél García Ferré (dibujante), Nicolino Locche (boxeador), Paloma Herrera (bailarina), Alberto Migré (autor), Leopoldo Presas (artista), Carlos Bilardo (técnico), Raúl Alfonsín (ex presidente), Susana Giménez (conductora), Carlos Saúl Menem (ex presidente), Fernando De La Rúa (ex presidente), Diego Maradona (futbolista), Amalia Fortabat (empresaria), Mariano Mores (músico), Isabel Sarli (actriz), Féliz Luna (escritor), Bautista Heguy (polista), Andrés Rivera (escritor), Javier Postales (actor), Dolores Barreiro (modelo), Agustín Pichot (rugbier), Aracaeli González (actriz), Gabriela Sabatini (tenista), Valeria Mazza (modelo), Gonzalo Quesada (rugbier), Soledad (cantante), Javier Saviola (futbolista), y Nicole Neumann (modelo).