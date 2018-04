C: Digamos que no tuvo una repercusión muy favorable.

P: No, no fue nada agradable. A mí me llevaron presa, me sacaron el cinturón, los cordones de los zapatos y me pusieron un número en el vestido. Después me interrogaron durante horas.

C: Yo viví algo similar, porque el jefe de la SIDE me preguntó qué tono había tenido la conversación que mantuvimos con el General. Después de que le conté, sacó de un cajón un texto en el que tenía registrado todo lo que habíamos charlado con él. Me agradeció y ahí volví a tener vinculación con la gente de Arturo Frondizi.

P: A mí no me fue tan bien, porque él era hombre.