Reales. Imperfectas. De carne y hueso. Con cicatrices. Cuando supo que su vocación era ser actriz, Carla Soledad Rivero quiso meterse en la piel de esas mujeres. Contar sus historias. Pero no siempre su recorrido siguió esos carriles: "Nací en Catamarca y me formé en Córdoba. Siempre me sentí atraída por contar historias, y a los 17 años elegí que iba a ser en la actuación. Me crié en un pueblo mágico. Mi mamá se ocupó de que fuera un espíritu libre. A esa edad decidí irme a Buenos Aires, para formarme como actriz. Estaba hambrienta por interpretar personajes inteligentes, complejos, imperfectos pero reales. Mujeres con cicatrices, como las que había conocido", arrancó la actriz en el Tronador Concert, donde se realiza el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.