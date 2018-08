Acuña reflexiona: "Al principio, cuando mi equipo me contó de la propuesta de los chicos, me emocioné. Después tuve un poco de miedo, lo admito. Más que nada por la dimensión que podía generar esta movida. Cuando uno toma decisiones como ministro no son solamente para una escuela, sino que se pueden replicar en todos los establecimientos que quieran incorporarlas. Pero lo hacemos con la firme convicción de que es lo correcto, y más si surge de la propia inquietud de los alumnos. Que una escuela pueda entregar preservativos es un logro. La educación sexual en la secundaria es clave".