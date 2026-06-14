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La descarnada confesión de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que Argentina le ganó a Francia

“Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos”, dijo el delantero, que contó el impacto que todavía tiene en su carrera. En la presente edición, va por la revancha

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La decepción de Kylian Mbappe tras perder la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 ante Argentina (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)
La decepción de Kylian Mbappe tras perder la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 ante Argentina (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Kylian Mbappé quiere reescribir la historia. En una extensa entrevista con Le Parisien publicada en la previa del debut de Francia en el Mundial 2026, el delantero del Real Madrid reveló que, si pudiera revivir un momento de su carrera, elegiría la final del Mundial de Qatar 2022 ante Argentina para “cambiar el curso del destino”.

“Hay muchos. Sobre todo las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos”, afirmó el capitán de la selección francesa ante la pregunta de su compañero Warren Zaïre-Emery, quien condujo parte del diálogo.

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La derrota en Lusail, consumada en la tanda de penales tras un partido que terminó 3-3 después del tiempo extra, sigue abierta como una herida en la memoria del jugador. “Es muy difícil perder una final del Mundial. Ya de por sí porque es cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo”, señaló Mbappé en declaraciones al diario francés. Y añadió: “La crueldad está ahí, es decir que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial.”

La entrevista, que abarcó distintos aspectos de la vida del futbolista, también incluyó un capítulo sobre su salida del Paris Saint-Germain (PSG) y la relación que mantiene con el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi. A pesar del conflicto legal que los enfrentó por el pago de primas, Mbappé reservó palabras de reconocimiento para el jeque catarí. “El presidente Nasser cambió mi vida. Todo el mundo solo recuerda el final, lo cual es normal porque salir del PSG es casi imposible. Sabía que al irme acabaría en esta situación. Pero antes de todo eso, no puedo mentir, hizo muchas cosas por mi familia y por mí”, declaró al medio parisino.

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El jugador subrayó que el conflicto no borra lo que vino antes. “Cuando tengo un conflicto con alguien y creo que merezco ganarlo, no tengo ningún problema ni escrúpulo en ir hasta el final. Pero no hay que confundir todo: Nasser es alguien a quien estimo. Porque si hoy estoy en el Real Madrid y soy capitán de la selección francesa, el Paris Saint-Germain y Nasser Al-Khelaïfi tienen un lugar central”, precisó Mbappé ante Le Parisien.

Junto a Messi (mejor jugador del Mundial 2022) y Dibu Martínez (guante de oro) (REUTERS/Carl Recine/File Photo)
Junto a Messi (mejor jugador del Mundial 2022) y Dibu Martínez (guante de oro) (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

Otro de los momentos llamativos de la entrevista lo protagonizó el seleccionador Didier Deschamps, quien le preguntó si alguna vez pensó en ser presidente de Francia. La respuesta fue directa y con algo de humor: “No se preocupen, no quiero ser presidente de la República, ja. Bastante gente me dice eso, pero no está en mis proyectos. Ya soy lo suficientemente detestado así. Puedo prever estar más en el anonimato y ocuparme de la fundación...”, respondió el futbolista. Sobre su futuro tras el retiro, anticipó que “sacaré el título” de entrenador, aunque dejó abiertas otras posibilidades: “Tengo un negocio bien montado. Si quiero ser empresario, seré empresario. Si quiero tener aspiraciones más grandes, las tendré.”

La fama y la exposición permanente también ocuparon un lugar en el diálogo. “Para gente como yo, un día de ensueño es volver a la simplicidad: no ser molestado, poder hacer lo que quieras, con quien quieras, donde quieras. Eso se ha convertido en un lujo para mí, aunque son cosas muy simples. Pero nunca hay que quejarse del amor que recibes de la gente”, reflexionó el delantero. Mbappé también apuntó contra los paparazzi: “Nos deshumaniza, nos convierte un poco en animales de circo. Pero todo el mundo quiere saber qué hago, dónde y con quién… He aprendido a entenderlo y a aceptar más o menos que siempre formará parte de mi vida. Nadie está preparado para eso.”

El jugador marcó una diferencia entre su vida en España y en su país natal: “En España puedo salir sin seguridad. ¡Puedo vivir más que en Francia!” Francia debuta en el Mundial 2026 el martes ante Senegal por el Grupo I.

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