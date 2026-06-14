El insólito problema que sufrió Uruguay a horas de su debut en el Mundial 2026

El vuelo de la selección de Uruguay a los Estados Unidos se demoró (@Uruguay)

A horas de su debut ante Arabia Saudita en el Mundial 2026, la selección de Uruguay sufrió un inédito retraso en su vuelo para arribar a los Estados Unidos por un error de FIFA con la documentación. El combinado celeste tenía pautado un viaje desde Playa del Carmen hasta Miami, pero la demora puso en riesgo el cumplimiento del plazo de llegada exigido por el torneo. Medios locales del país confirmaron que hay malestar en los Charrúas y que las conferencias de prensa de Marcelo Bielsa y José María Giménez serán reprogramadas.

La delegación esperaba despegar desde México hacia Estados Unidos cerca del mediodía, pero una equivocación en la documentación demoró la salida del vuelo al menos entre 3 y 4 horas, según informó el portal Ovación. Las normas de la Copa del Mundo obligan a que el equipo tenga que estar en la ciudad del partido con 24 horas de anticipación. El duelo contra Arabia Saudita está pautado para las 19:00 de Miami y el combinado liderado por el entrenador argentino podría llegar algunas horas después.

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La dificultad surgió porque la FIFA debía gestionar el trámite necesario para que el chárter pudiera volar desde Playa del Carmen hacia Estados Unidos y otorgar el permiso correspondiente, pero esa autorización no estaba al momento de revisar la documentación. El trayecto aéreo entre la ciudad de México y Miami dura una hora y 45 minutos.

La consecuencia inmediata de esa demora alcanza la agenda oficial del seleccionado. Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez tenían previsto realizar una conferencia de prensa protocolar en la previa del debut en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, estas serán reprogramadas y así evitar una cancelación que le equivaldría una multa a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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Uruguay realizó la preparación en Playa del Carmen de México y tenía que viajar a Miami para jugar contra Arabia Saudita (REUTERS/Paola Chiomante)

Marcelo Bielsa fue uno de los personajes más virales en la previa del debut de su seleccionado en la competencia luego de que se generaran diversas repercusiones en redes sociales por sus gestos en el momento del Media Day de Uruguay. En la producción fotográfica organizada por la FIFA, el rosarino causó furor por tomarse con demasiada seriedad una jornada que suele ser distendida.

El último sábado, Uruguay entrenó en el Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen (lugar donde los jugadores se hospedaron tras la demora del vuelo), en México. Según informaron los portales locales, el plantel se dividió en dos grupos de trabajos y los titulares que entrenaron a la par fueron Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez.

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El capitán José María Giménez fue uno de los futbolistas que entrenó diferenciado, aunque ya trabaja con normalidad desde el viernes junto a sus compañeros tras recuperarse de la gripe que lo afectó en los últimos días, según confirmó el director de selecciones Jorge Giordano. El otro futbolista disponible es Joaquín Piquerez, por lo que ambos tienen chances de ir al banco de suplentes. Quienes no estarán a la orden de Bielsa son Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta, que continúan en plena recuperación de sus respectivas lesiones.

La selección de Uruguay debutará en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita el lunes 15 de junio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Su segunda presentación será contra Cabo Verde el domingo 21 a la misma hora y en el mismo estadio, mientras que cerrará su participación en el grupo H del certamen contra España el viernes 26 a las 21:00 (hora argentina) en el Estadio Guadalajara, de México.

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