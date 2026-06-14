Deportes

El insólito problema que sufrió Uruguay a horas de su debut en el Mundial 2026

El combinado nacional liderado por Marcelo Bielsa tuvo complicaciones para viajar desde Playa del Carmen a Miami para su presentación este lunes ante Arabia Saudita

Guardar
Google icon
El vuelo de la selección de Uruguay a los Estados Unidos se demoró (@Uruguay)
El vuelo de la selección de Uruguay a los Estados Unidos se demoró (@Uruguay)

A horas de su debut ante Arabia Saudita en el Mundial 2026, la selección de Uruguay sufrió un inédito retraso en su vuelo para arribar a los Estados Unidos por un error de FIFA con la documentación. El combinado celeste tenía pautado un viaje desde Playa del Carmen hasta Miami, pero la demora puso en riesgo el cumplimiento del plazo de llegada exigido por el torneo. Medios locales del país confirmaron que hay malestar en los Charrúas y que las conferencias de prensa de Marcelo Bielsa y José María Giménez serán reprogramadas.

La delegación esperaba despegar desde México hacia Estados Unidos cerca del mediodía, pero una equivocación en la documentación demoró la salida del vuelo al menos entre 3 y 4 horas, según informó el portal Ovación. Las normas de la Copa del Mundo obligan a que el equipo tenga que estar en la ciudad del partido con 24 horas de anticipación. El duelo contra Arabia Saudita está pautado para las 19:00 de Miami y el combinado liderado por el entrenador argentino podría llegar algunas horas después.

PUBLICIDAD

La dificultad surgió porque la FIFA debía gestionar el trámite necesario para que el chárter pudiera volar desde Playa del Carmen hacia Estados Unidos y otorgar el permiso correspondiente, pero esa autorización no estaba al momento de revisar la documentación. El trayecto aéreo entre la ciudad de México y Miami dura una hora y 45 minutos.

La consecuencia inmediata de esa demora alcanza la agenda oficial del seleccionado. Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez tenían previsto realizar una conferencia de prensa protocolar en la previa del debut en el Hard Rock Stadium. Sin embargo, estas serán reprogramadas y así evitar una cancelación que le equivaldría una multa a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

PUBLICIDAD

Uruguay realizó la preparación en Playa del Carmen de México y tenía que viajar a Miami para jugar contra Arabia Saudita (REUTERS/Paola Chiomante)
Uruguay realizó la preparación en Playa del Carmen de México y tenía que viajar a Miami para jugar contra Arabia Saudita (REUTERS/Paola Chiomante)

Marcelo Bielsa fue uno de los personajes más virales en la previa del debut de su seleccionado en la competencia luego de que se generaran diversas repercusiones en redes sociales por sus gestos en el momento del Media Day de Uruguay. En la producción fotográfica organizada por la FIFA, el rosarino causó furor por tomarse con demasiada seriedad una jornada que suele ser distendida.

El último sábado, Uruguay entrenó en el Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen (lugar donde los jugadores se hospedaron tras la demora del vuelo), en México. Según informaron los portales locales, el plantel se dividió en dos grupos de trabajos y los titulares que entrenaron a la par fueron Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez.

El capitán José María Giménez fue uno de los futbolistas que entrenó diferenciado, aunque ya trabaja con normalidad desde el viernes junto a sus compañeros tras recuperarse de la gripe que lo afectó en los últimos días, según confirmó el director de selecciones Jorge Giordano. El otro futbolista disponible es Joaquín Piquerez, por lo que ambos tienen chances de ir al banco de suplentes. Quienes no estarán a la orden de Bielsa son Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta, que continúan en plena recuperación de sus respectivas lesiones.

La selección de Uruguay debutará en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita el lunes 15 de junio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Su segunda presentación será contra Cabo Verde el domingo 21 a la misma hora y en el mismo estadio, mientras que cerrará su participación en el grupo H del certamen contra España el viernes 26 a las 21:00 (hora argentina) en el Estadio Guadalajara, de México.

Temas Relacionados

Selección Uruguay Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Marcelo BielsaEstadio Miami

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La descarnada confesión de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que Argentina le ganó a Francia

“Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos”, dijo el delantero, que contó el impacto que todavía tiene en su carrera. En la presente edición, va por la revancha

La descarnada confesión de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que Argentina le ganó a Francia

Los mejores memes tras la goleada de Alemania sobre Curazao en el Mundial: de los fallidos en el prode al recuerdo de Brasil

El tanto de Livano Comenencia en el minuto 21 desató una ola de humor en redes que acumuló cientos de miles de visualizaciones en pocas horas, con los pronósticos fallidos como eje central de las reacciones

Los mejores memes tras la goleada de Alemania sobre Curazao en el Mundial: de los fallidos en el prode al recuerdo de Brasil

El impacto de la ELA en la vida de un referente del rugby británico: su misión por cambiar el futuro de la enfermedad

El exjugador Lewis Moody relató su experiencia con este trastorno neurodegenerativo y destacó su compromiso con iniciativas que buscan acelerar la llegada de nuevos tratamientos para miles de familias afectadas

El impacto de la ELA en la vida de un referente del rugby británico: su misión por cambiar el futuro de la enfermedad

Luciano Ambrogi hizo historia en Tucumán y levantó el primer Challenger de su carrera

El rosarino derrotó al colombiano Johan Rodríguez por 6-2 y 6-3, escaló hasta el puesto 324 del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera, y le otorgó al tenis argentino el título número 456 de su historia

Luciano Ambrogi hizo historia en Tucumán y levantó el primer Challenger de su carrera

Los videos del show de la Mona Jiménez para la selección argentina: el gesto viral de Messi y el jugador-cantante

El símbolo del cuarteto sembró un clima de fiesta antes del debut ante Argelia en el Mundial

Los videos del show de la Mona Jiménez para la selección argentina: el gesto viral de Messi y el jugador-cantante

DEPORTES

Los mejores memes tras la goleada de Alemania sobre Curazao en el Mundial: de los fallidos en el prode al recuerdo de Brasil

Los mejores memes tras la goleada de Alemania sobre Curazao en el Mundial: de los fallidos en el prode al recuerdo de Brasil

El impacto de la ELA en la vida de un referente del rugby británico: su misión por cambiar el futuro de la enfermedad

Luciano Ambrogi hizo historia en Tucumán y levantó el primer Challenger de su carrera

Los videos del show de la Mona Jiménez para la selección argentina: el gesto viral de Messi y el jugador-cantante

Los mejores memes de la sanción a Colapinto que le hizo perder dos puestos en el GP de Barcelona: la “doble vara” de la FIA

TELESHOW

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

El último adiós a Gaspi: la comunidad de creadores se une en un homenaje tras la tragedia en Río de Janeiro

Entre elegancia, fútbol y otoño: así fue el debut de Juana Viale en modo mundialista

El desgarrador mensaje de la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

La reacción de Maxi López ante el regreso de Daniela Christiansson a Suiza

La Joaqui deslumbró con su cambio de imagen y revolucionó a sus fans: “Para confundir”

INFOBAE AMÉRICA

Una fiscal fue asesinada a tiros en Manta, ciudad portuaria azotada por el narcotráfico en Ecuador

Una fiscal fue asesinada a tiros en Manta, ciudad portuaria azotada por el narcotráfico en Ecuador

Chile desplegó un avión militar para abastecer con productos básicos a las ciudades bolivianas cercadas por los bloqueos

Detienen a hombre acusado de matar a tiros a su expareja en plena calle en Guatemala

El Salvador: Pareja de adultos mayores, que vive en un cementerio, recibirá ayuda tras petición a Bukele en video viral

El sector agrícola de Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis en décadas, según autoridades