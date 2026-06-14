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Andrea Petro confesó las preferencias de su papá, el presidente Gustavo Petro, entre sus hermanos: “Él nos miente a todos”

La hija mayor del mandatario se refirió a la dinámica que existe entre sus cinco hermanos y destacó que el caso de Antonella, la menor de los Petro, ocupa un lugar especial dentro de la familia

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Andrea Petro reveló que, aunque Gustavo Petro lo niegue, su hija favorita es Antonella, por ser la menor de la familia - crédito @andreapetro91/Instagram

Mientras millones de familias en Colombia celebran el Día del Padre, una conversación en redes sociales dejó al descubierto detalles poco conocidos de la vida familiar del presidente Gustavo Petro. Andrea Petro, la hija mayor del mandatario, respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y terminó abordando un tema que suele despertar curiosidad dentro y fuera de cualquier hogar: la existencia de un hijo favorito.

La inquietud surgió a partir de Antonella Petro, la menor de los descendientes del jefe de Estado, que tiene 17 años y está a un mes de cumplir la mayoría de edad. Aunque la pregunta parecía sencilla, la respuesta de la empresaria llamó la atención por la franqueza con la que describió la relación entre su padre y la joven, a la que señaló como la integrante de la familia con la que mantiene un vínculo particularmente cercano.

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Las declaraciones aparecieron durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, espacio en el que la hija del presidente habló sobre los lazos familiares, la distancia que existe entre los hermanos y los cambios que trajo la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022.

- crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro habló de la cercanía entre Gustavo Petro y su hija menor durante una dinámica con seguidores en redes sociales - crédito @andreapetro91/Instagram

Y es que la familia del mandatario está conformada por seis hijos: Nicolás Petro nació de una primera relación; posteriormente, durante su matrimonio con Mary Luz Herrán, llegaron Andrea y Andrés; más adelante, junto a Verónica Alcocer, nacieron Sofía y Antonella; además, el presidente adoptó a Nicolás Alcocer, al que crió desde que era niño.

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Andrea Petro habló de la hija que más quiere Gustavo Petro

Durante la dinámica, uno de los usuarios le preguntó directamente a Andrea Petro si Antonella era la hija favorita de su padre. La respuesta no tardó en llegar: “Él nos miente a todos. Él nos miente a todos. Él dice que no, pero sí, obviamente que sí”.

Para Andrea, esa relación tiene una explicación ligada a la edad de Antonella y al papel que ocupa dentro de la familia: “Es la chiquita y él tiene una relación muy especial y es bastante celoso y posesivo con sus hijas. Sus hijos varones, no, ‘ustedes verán cómo hacen’”.

- crédito Presidencia - @andreapetro91/X
El presidente Gustavo tiene seis hijos: Nicolás, Andrea, Andrés, Sofía, Antonella y Nicolás Alcocer - crédito Presidencia - @andreapetro91/X

La hija mayor del presidente relató que Gustavo Petro mantiene una actitud especialmente protectora con sus hijas y que le resulta difícil aceptar que ya alcanzaron otras etapas de la vida. Según contó, esa percepción resulta aún más evidente cuando se trata de Antonella.

“Él tiene una relación muy cercana, muy especial con sus hijas y le cuesta trabajo ver que ya crecen . Antonella es la más chiquita. Antonella todavía es una niña. Bueno, ni tan niña, pero él no se ha dado cuenta de que la muchacha ya está grandecita”, comentó.

Andrea también señaló que el apego de su padre hacia la menor de la familia responde a circunstancias naturales dentro de su historia personal: “Obviamente, pues él ya no puede tener más hijos. Entonces es normal el apego que él tiene con ella”.

- crédito César Carrión/Presidencia
La hija mayor del mandatario aseguró que Antonella ocupa un lugar especial por ser la menor de la familia - crédito César Carrión/Presidencia

Las respuestas no se limitaron a la relación entre padre e hija, pues otro de los interrogantes estuvo relacionado con el vínculo que mantiene con sus hermanos, una cuestión que permitió conocer cómo la distancia geográfica afecta la convivencia familiar: “Nosotros nos hemos alejado muchísimo y eso ha sido la Presidencia la que lo ha hecho”.

Andrea Petro contó cómo cambió su familia desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia

Andrea Petro reconoció que el contacto entre ellos disminuyó con el paso de los años; sin embargo, aclaró que esa situación no obedece exclusivamente a diferencias personales, pues cada uno construyó su vida en lugares distintos.

“Nos hemos alejado muchísimo, pero tampoco hemos sido tan cercanos. Estamos todos repartidos en diferentes países y no es fácil tener esa cercanía, esa complicidad, como uno quisiera tener”, explicó.

A pesar de esa realidad, aseguró que la familia procura mantenerse unida en momentos importantes. Según relató, existe interés por acompañarse en celebraciones, encuentros familiares y acontecimientos relevantes: “Nosotros estamos en los momentos importantes, estamos ahí. Siempre tratamos de estar presentes con mis hijas, por ejemplo, con nuestros sobrinos”.

Andrea Petro señaló que la distancia y las circunstancias de la vida llevaron a que la relación con sus hermanos sea distante - crédito @andreapetro91/Instagram

La hija mayor del mandatario también consideró que las exigencias del cargo de su papá, que termina en dos meses, el 7 de agosto de 2026, influyeron en ese distanciamiento: “Geográficamente hablando, ha sido muy complejo y la Presidencia también ha hecho que nos alejemos”.

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