Los mejores memes tras la goleada de Alemania sobre Curazao en el Mundial: de los fallidos en el prode al recuerdo de Brasil

El gol de Comenencia en el minuto 21, el primero de Curazao en la historia de los mundiales, fue el detonante de la mayoría de las reacciones en X

Los memes de la goleada de Alemania a Curazao en el Mundial 2026 inundaron las redes sociales este domingo, con un protagonista inesperado que le robó el centro de la escena a los siete goles de los europeos: el tanto histórico de Livano Comenencia, el primer gol de Curazao en la historia de los mundiales, que durante quince minutos mantuvo el marcador empatado en el NRG Stadium de Houston y desató una catarata de humor que acumuló cientos de miles de visualizaciones en pocas horas.

El partido del Grupo E del Mundial 2026 terminó 7-1 a favor de Alemania, con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz —autor de un doblete—, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. Pero el gol de Comenencia en el minuto 21, tras un rebote en la defensa alemana que el mediocampista del Zurich aprovechó para superar a Manuel Neuer, fue el detonante de la mayoría de las reacciones en X.

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El usuario @FandelCiclón lo capturó con precisión: publicó un video de Marcelo Tinelli emocionado durante Showmatch y escribió “Gracias por estos 17 minutos, Curazao”. El posteo llegó a 1.803 visualizaciones y condensó la reacción de quienes vivieron ese breve lapso de empate como un acontecimiento en sí mismo, disociado del resultado final.

La misma lógica siguió @Joaconel, que recurrió al clásico video de Diego Maradona relatando su gol a Inglaterra para ilustrar la escena: “Nosotros en 40 años contándole a nuestros nietos esos 15 minutos en los que Curazao estaba empatando con Alemania”. El tuit superó las 76.100 visualizaciones y 228 retuits, y se transformó en uno de los más compartidos de la jornada.

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La euforia por ese gol tuvo, claro, su contracara inmediata. @SpiderCarp23 publicó un meme en dos paneles —DavooXeneize festejando de un lado, y a su derecha con cara de resignación— acompañado del texto: “Yo festejando el gol de Curazao contra Alemania // Yo acordándome que otra vez le erré en el prode”.

Las predicciones y los prodes esta tarde fueron los grandes perjudicados. Ese nervio lo expuso con más fuerza @PadreBostero, cuya publicación fue la de mayor alcance de la jornada en este tema. En mayúsculas, escribió: “HASTA CURAZAO LE METE GOL A ALEMANIA. ME RETIRO DE LOS PRODES”.

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La dimensión del desastre en los pronósticos también la graficó @gladiadormerval, con el video de Enzo Fernández en la goleada contra Brasil y el texto: “Cada vez que me preguntan cómo vengo en el Prode”. Con 106.000 visualizaciones, 709 retuits y 7.000 “me gusta”, fue el meme con más interacción de toda la tanda.

La goleada en sí también tuvo su propia galería de reacciones, recordando la histórica semifinal entre Alemania y Brasil del Mundial 2014.

Uno de los memes con más interacciones lo puso @EsKevinVega. Quien utilizó la clásica escena de Vin Diesel y Paul Walker en la saga de Rápido y Furioso. Esta vez ese diálogo fue usado con Dominic Toretto pintado los colores de Alemania en la frente, mirando hacia abajo, mientras desde abajo —con la bandera de Curazao— Brian O´Conner le dice: “¿De qué te ríes? Casi te gano”.

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El próximo compromiso de Alemania en el torneo será el sábado 20 de junio ante Costa de Marfil, a las 17:00 (hora argentina). Curazao, por su parte, enfrentará a Ecuador ese mismo día a las 21:00.