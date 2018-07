P: No. Yo veo sangre y me desmayo (risas). Con el tiempo, te acostumbrás a tomar distancia de los dramas. Obviamente, te genera una gran responsabilidad: tratás de que la víctima o sus familiares se sientan cómodos, hacés lo posible para que tengan justicia, pero no es tu problema. Si no podés delimitar esa frontera, tenés que dejar la crónica policial.

M: Yo trato de escuchar a todos, pero hay un momento en que no doy abasto. Es imposible el nivel de demanda que tenemos. La gente nos escribe como si fuéramos un tribunal. Nos han traído expedientes completos a la puerta de los canales para que los revisemos.