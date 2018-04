–No. Nunca he sido una persona que se haya planteado su futuro: ni de pequeña, ni de adolescente, ni ahora. Todo ha ido surgiendo. De hecho, yo estaba más vinculada al deporte (fue campeona junior de España en 80 metros de vallas) y a la universidad (comenzó Derecho y Administración de Empresas), hasta que hice un casting y me empezó a picar el gusanillo. Ahora no imagino mi vida dedicándome a otra cosa. He sabido aprovechar el tren, trabajando duro y dando lo mejor de mí misma en cada proyecto.