México

Llevan a Banda El Limón al Senado y le dan reconocimiento por 60 años de trayectoria

El Senado de la República reconoció a La Original Banda de Salvador Lizárraga por más de seis décadas de trayectoria en la música regional mexicana

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El homenaje es organizado por el senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, y la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, entrega la distinción a la agrupación sinaloense. (Facebook)
El homenaje es organizado por el senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, y la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez, entrega la distinción a la agrupación sinaloense. (Facebook)

No fue en un palenque ni en una plaza pública. Esta vez, los acordes de “El Sinaloense” resonaron en el recinto legislativo más importante del país: La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga tocó en el Senado de la República, donde recibió un reconocimiento oficial por sus más de 60 años de trayectoria artística.

El homenaje fue organizado por el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM, y contó con la presencia de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien entregó personalmente el reconocimiento a la agrupación.

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La legisladora sostiene que la distinción se otorga por su labor a favor de la cultura nacional y por difundir tradiciones y música mexicana fuera del país durante más de seis décadas.

“Por el trabajo que realizan a favor de la cultura de nuestro país”

Esas fueron las palabras con las que Castillo Juárez justificó el galardón, reiterando que desde la Cámara Alta se reconocen “nuestras tradiciones, la música y a los artistas” que han llevado el nombre de México más allá de sus fronteras.

Silva Romo, por su parte, destacó que la banda sinaloense representa una fusión única: el talento mexicano combinado con instrumentos de viento de origen europeo, una síntesis que, según el legislador, ya no pertenece a una sola entidad federativa sino al mundo entero.

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“Estas expresiones culturales musicales que encienden las fiestas, que encienden los corazones, que elevan el espíritu de tantas y tantos mexicanos”, dijo el senador.

Del Limón de los Peraza al mundo

La historia de la banda es también la historia de una comunidad. Todo comenzó en el pequeño poblado de Limón de los Peraza, en Sinaloa, donde un grupo de músicos locales empezó a animar fiestas patronales y eventos sociales bajo el nombre de Banda El Limón. Con el tiempo, la agrupación emigró a Mazatlán, donde profesionalizó su propuesta musical y comenzó su ascenso imparable.

Juan Luis Barbosa Lizárraga, hijo del fundador y actual director artístico de la banda, recordó la filosofía de su padre: Salvador Lizárraga amaba la música, sí, pero también buscaba el sustento de su familia. Esa combinación de pasión y trabajo, dijo Barbosa Lizárraga, es la clave de una longevidad que pocos grupos pueden presumir.

Cumplir más de 60 años se debe al trabajo y la suma de muchas personas para poder llevar la música de Sinaloa y de México a todo el mundo”, afirmó.

Un set que fue repaso de la historia musical de México

La visita al Senado no fue solo protocolo. La banda interpretó un repertorio que recorrió décadas de historia:

  • “El Sinaloense”
  • “Derecho de Antigüedad”
  • “Bésame Mucho”
  • “Cielito Lindo”
  • “El Sauce y la Palma”
  • “Pídeme la Luna”, entre otras piezas icónicas.

Así, entre sones y reconocimientos, La Original Banda El Limón demostró que los géneros musicales que nacen del pueblo —y que el pueblo alimenta— son los que más duran. Seis décadas después, la música de Mazatlán sigue encendiendo corazones, ahora también en el Senado.

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