Economía

El dólar bajó por segundo día y se alejó del techo de la banda cambiaria

En la plaza mayorista la divisa cayó a $1.432,50, un mínimo desde el 2 de junio, mientras que quedó a $1.455 para la venta minorista en el Banco Nación

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El dólar redujo a 1,7% el incremento registrado en lo que va de junio.
El dólar redujo a 1,7% el incremento registrado en lo que va de junio.

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista experimentó un alza de unos USD 130 millones respecto del martes, en los USD 529,4 millones, una oferta suficiente par presionar a una leve baja de 8,50 pesos o 0,6% para el dólar comercial, que cerró a $1.432,50, el precio más bajo desde el 2 de junio.

El dólar mayorista redujo a 24,50 pesos o 1,7% la suba en junio. Desde que empezó el año aún cae 22,50 pesos (-1,5%). “En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 8 pesos, muy lejos de la suba de 30,50 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior, aportó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio”

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Dado que el BCRA fijó para la fecha un techo de las bandas cambiarias en los $1.776,27, el dólar mayorista quedó a 343,77 pesos o 24% de ese límite de flotación.

“El dólar mayorista vuelve a presentarse más calmo, y así es que retrocede hasta cerca los $1.435, lo cual permite al BCRA intensificar el ritmo diario de compras. Ello sucede luego de algunas ruedas donde venía reduciendo su participación en la plaza, más allá de extender las adquisiciones de divisas, posiblemente en busca de dejar espacio a una mayor demanda privada”, afirmó el economista Gustavo Ber.

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El dólar al público también bajó por segundo día, esta vez cinco pesos o 0,3%, para cerrar a $1.455 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue resignó diez pesos o 0,7%, a 1.450 pesos.

“En el mercado cambiario se evidencia una recuperación en el precio del dólar tras alcanzar un piso en la zona de $1.400. Los inversores se encuentran evaluando el atractivo de las posiciones de carry trade de cara a un segundo semestre potencialmente más volátil para el dólar por un menor flujo vendedor", reseñó Rava Bursátil.

“El régimen Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un driver positivo para activos locales inscriptos, pero puede distorsionar precios y generar burbujas relativas. Por un lado, el Tesoro y emisores corporativos locales tendrán una ventana para financiarse más barato debido a la fuerte demanda y, por otro lado, los inversores deberán ser más selectivos en duration y emisores, porque la concentración puede amplificar la volatilidad en momentos de estrés”, comentó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares en efectivo, al 5 de junio, mostraron una caída de USD 230 millones, hasta USD 39.277 millones, aunque aún cerca de sus recientes máximos históricos.

Para mantener la absorción de liquidez del sistema, uno de los fundamentos de la estabilización cambiaria, el Gobierno nacional busca reestructurar su deuda y captar divisas mediante una nueva colocación de títulos del Tesoro. La Secretaría de Finanzas efectuó este miércoles una licitación clave para renovar compromisos por 5,3 billones de pesos.

“La estrategia oficial apunta a estirar los plazos de pago y obtener hasta USD 300 millones. Para lograrlo, el menú financiero incluye una variedad de instrumentos sofisticados. Se destacan tres bonos duales que ajustan por inflación o tasa variable con plazos hasta 2030. También se emitirán letras vinculadas al dólar con vencimientos a mediano plazo. La principal atracción en divisas será la reapertura del Bonar 2028, con un cupón del 6%. Este papel tendrá una instancia de segunda vuelta el jueves”, precisó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Paralelamente, se abrirá un canje voluntario para los títulos con vencimiento a fin de mes, amparado en el Decreto 846/24. Los analistas prevén una jornada accesible debido a la alta liquidez del mercado. El foco estará puesto en lograr un financiamiento neto positivo para el Tesoro”, añadió Morales.

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