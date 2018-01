–¿Tenés idea de cuál fue el desencadenante?

–Y, hubo un cúmulo de cosas. Escuché demasiadas voces en mi entorno que me decían "te veo flaca", "te veo mal", "no comés ni dormís"… Y soy muy influenciable y me fui cargando. Encima, un día me fueron a abuchear; otro me peleé con un personaje y sus fans me amenazaron… Y la locura de que me lleguen mensajes de una piba desconocida que me decía: "Si no me mandás una selfie, me mato". A la vez, me empecé a perseguir con que, por mis inseguridades, no estaba rindiendo en la pista. ¡Y las críticas del jurado…! A Moria la amaba. Era mi ídola máxima. Me elogiaba, hasta que un día me dijo: "Te estás desinflando; Mica Viciconte te comió". Esa frase fue para mí un "no puedo más".