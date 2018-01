No estaba solo: atrás tenía un equipo de voluntarios que, sin cobrar un peso, estaban intentando replicar esas acciones en todo el país. Lo bueno es que, además de una cama donde dormir y un lugar donde estar, la Fundación prometía hacerse cargo de las comidas, los viáticos, los profesores particulares, los apuntes… ¡y la ropa!

"Voluntarios de la Fundación Sí fueron a Añatuya, el pueblo en el que nací, a 185 kilómetros de la capital. Nos contó de esta posibilidad para los que queríamos estudiar y no teníamos recursos. Nos parecía un sueño. Llegué con muchas ilusiones, pero también mucha desconfianza. Hoy, que tengo mi título de trabajadora social, lo único que se me ocurre es decir 'gracias'", confiesa Camila Zárate (22), quien en 2013 ingresó a la residencia y ya tiene su título.