En más de una oportunidad Cara confesó haber sufrió severas depresiones durante su adolescencia y en el mejor momento de su carrera como modelo. Este tema no está ausente en la trama de su primera novela. "Era suicida. No podía soportarlo más. Me daba cuenta de la suerte que tenía y de lo afortunada que era, pero lo único que quería era morirme. Me sentía culpable y me odiaba por ello, y eso se convirtió en una círculo. No quería existir más. Quería que cada molécula de mi cuerpo se desintegrara. Quería morirme", confesó el año pasado a la revista Esquiere.