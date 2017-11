–¿Cómo se lo contaste a tus padres?

–Con mi mamá fue más fácil. Le dije que estaba conociendo a una chica, y me contestó que estaba perfecto. Con mi papá me dio un poco más de cosa. Se lo dije por mensaje de texto, pero se lo dije. No me puedo quejar: los dos me apoyaron siempre. Y mi hermana también.