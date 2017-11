QUIÉN ES ESA CHICA. Nació en Lanús el 8 de mayo del 2000. Millennial de pura cepa, María se define como una "adicta al celular". Hasta los diez fue al colegio de manera "convencional". Después arrancó un "homeschooling. Es un colegio a distancia –explica–. Me envían trabajos prácticos con fecha de vencimiento. Al no tener que ir de manera presencial, me queda tiempo para estudiar teatro, inglés y canto. Como contrapartida, no existen compañeros de colegio ni me voy de viaje de egresados. Pero fue algo que elegí y estoy muy contenta, porque a fin de año lo termino", explica.