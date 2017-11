–¿Cuál fue la mayor discusión que tuvieron?

V: No hubo muchas. Las normales de cuando se filma… Por ahí no coincidimos en algunas formas. Por ejemplo, Ulises no quería que ensayemos, y eso a mí, acostumbrada a repasar veinte veces los guiones, me descolocó un poco.

U: Debíamos grabar un secuestro y quería que saliera lo más real posible. Recuerdo que conoció a Jorge Sesán, el otro protagonista, y ya el primer día filmamos el secuestro, una de las escenas más importantes de la película. Yo quería sacarla de la Valentina risueña de todos los días. Ella es así por naturaleza, y me parecía que con los ensayos no lo iba a lograr. Hasta le dije: "Acá la risa no va. No hay nada en esta historia que pueda provocar una leve mueca de felicidad".

V: Sí, me retó (se ríe con ganas).