Estudió tres meses de Medicina, intentando seguir los pasos de su papá el doctor –"a quien admiro mucho por cómo aborda su profesión"–, probó tres años con Publicidad, fue vendedor de quesos a domicilio, cadete y administrativo. "Viví mucho tiempo luchando contra mis propios prejui- cios, educado en un sistema que me guiaba a ser abogado, empresario o médico, pero no cantante", asegura Gerónimo Rauch (39), quien además confiesa que en sus años de rugbier "no podía conectarme con mi sensibilidad por el miedo al qué dirán. Es difícil escucharse a uno mismo, pero fui muy infeliz cuando dejé de lado la música… Hasta que en un momento me di cuenta de que necesitaba entregarle toda mi energía a ella".