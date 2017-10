–Hablabas del vértigo de estos tiempos. Vos tuviste la lucidez de ir poniendo el freno.

–No sé si por lúcido. Tengo otro ritmo. ¡Si hasta disfruto de dormir la siesta! Y las luces, los grandes eventos… nunca me creí todo eso. De mí decían que era lindo, me rotulaban de "galancito"… Y, la verdad, tuve la suerte de irme de vacaciones a otros países, donde no me conocían, y las chicas no se daban vuelta a mirarme por la calle, eh… La realidad es otra. A mí hay cosas que no me gustan y choqué mucho por decirlas.