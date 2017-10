"Pero la vida de Alfredo no era sólo un inventario de películas, y menos para él, que era un hombre de teatro. Hizo textos de Lorca, Pirandello, Synge, Miller, Bergman, O'Neill, Marlowe y muchos más", cuenta Vitti, autor de un hermoso y flamante libro: Alfredo Alcón, Biografía en primera persona (Planeta), donde mágicamente volvemos a escuchar la voz del genial artista repasando su trayectoria. Todo gracias a la minuciosa labor de Vitti, quien se puso la tarea al hombro: "Yo no soy escritor, pero me parecía bueno dejar plasmada en un libro toda la obra de Alfredo. Planeta me propuso que escribiera su biografía, pero no lo hice. Escribí toda la historia en primera persona, como si Alfredo recordara su vida antes de morir". El resultado no podía ser mejor.