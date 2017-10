SIN ESCALAS. Llegó a México con una mochila, dispuesta a dejarse llevar por lo que surgiera. El plan era que no hubiera plan. Le habían recomendado el hostel Che, porque allí se hospedan muchos argentinos. Entre ellos, el músico y compositor Milton Cámara (27), que tocaba en el bar y estaba en México desde 2013. Mientras ella hacía el check in cruzaron miradas. "Algo me pasó", dice. Días más tarde, la cantante con quien Milton hacía los shows dejó vacante su lugar. "Lo fui a buscar y le dije que me interesaba cantar con él. 'Venite al bar a la noche y vemos…', me contestó haciéndose el interesante", recuerda la rubia. El explica así su actitud distante. "En realidad, estaba muerto de nervios. Me sentía como en la historia de La dama y el vagabundo. Ella venía de estar con un galán… Para mí era inalcanzable. Por eso me hacía el parco", cuenta entre risas. El primer beso llegó un mes después. Fueron a bailar al boliche La Salsanera. Cuando salieron, él la tomó de la mano. "Caminamos un par de cuadras, hasta que nos sentamos en un cordón y nos besamos. Fue re lindo", dice él. Ella lo mira con ternura y acota un dato: "Pensar que en Buenos Aires vivíamos a tres cuadras, sobre la misma calle, y jamás nos cruzamos. ¡Ibamos a la misma panadería!".