"Yo no imaginaba un amor para toda la vida–señala–. Quería tener lindas historias. Pero vivir siempre sola. Si estaba en pareja, que fuera en casas separadas. Quería tener hijos pero no casarme. No me imaginaba que podría existir alguien con quien quisiera compartir mi vida. Pero llegó Nico… Y no tengo pudor en decirlo, por si después no se da. ¡Es simplemente lo que siento! Si fuera por mí, compartiría toda mi vida con él. Con Nico me di cuenta que soy sensible. Me hizo redescubrir el amor"