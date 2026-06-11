Por qué Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial sin ser potencias económicas

Mientras Europa y Estados Unidos asocian el éxito deportivo a la inversión y el poder económico, Sudamérica desafía todas las reglas. Brasil, Argentina y Uruguay, lejos de ser potencias en cifras, se consolidan como fábricas inagotables de talento y pasión. ¿Por qué la pelota obedece a la cultura y no a la economía? La respuesta, según Daniel Schteingart, está en la historia profunda del fútbol en la región y en las razones menos obvias que explican la supremacía sudamericana.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, el sociólogo compartió los principales hallazgos de su libro y newsletter “El Atlas”, donde analiza los fenómenos sociales y económicos que distinguen a América Latina.
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Fútbol, cultura y ascenso social en Sudamérica
“En Sudamérica, casi no hay competencia de otros deportes por el talento joven. Acá todos quieren ser futbolistas, mientras que en Europa y Estados Unidos el talento se reparte entre varias disciplinas”, explicó Schteingart. “Eso provoca que Brasil y Argentina tengan una cantera inagotable de jugadores de elite, incluso sin ser potencias económicas”.
Señaló que la clave está en la historia y la cultura: “El fútbol llegó cuando la región se estaba urbanizando rápido. No había otro deporte que se le acercara, y terminó formando parte de la identidad nacional”.
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Destacó el caso de Uruguay: “Es el verdadero superdotado. Con menos de cuatro millones de habitantes, fue dos veces campeón del mundo y sigue produciendo cracks de primer nivel. Brasil y Argentina están a la cabeza en cantidad, pero Uruguay lidera en proporción”.
El mito del PBI y el motor oculto del talento futbolístico
Schteingart fue categórico: “El PBI explica parte del éxito en los deportes olímpicos, que requieren mucha inversión e infraestructura. Pero el fútbol es distinto: solo hace falta una pelota y una cancha. Por eso brilla más en contextos de pobreza”.
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Presentó una hipótesis llamativa sobre la región: “La Pampa gringa, que abarca Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil, combina alto consumo de carne y pobreza. Esa mezcla fomenta el desarrollo cognitivo y empuja a los chicos a buscar el éxito a través del fútbol”.
Agregó: “Santa Fe produce más futbolistas per cápita que cualquier otra provincia argentina, aunque Uruguay sigue siendo el campeón mundial en ese rubro”.
Profesionalización, migración y futuro del fútbol sudamericano
“Hoy los mejores jugadores sudamericanos se forman en clubes locales y emigran jóvenes a Europa, donde se perfeccionan y después vuelven a jugar para sus selecciones”, detalló Schteingart. “En África, en cambio, muchos terminan nacionalizándose europeos. En Sudamérica, la tradición futbolera y el sentido de pertenencia hacen que los grandes talentos quieran volver a vestir la camiseta de su país”.
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Sobre el futuro, advirtió: “La tecnificación y globalización del fútbol pueden favorecer a los países ricos, pero mientras los futbolistas sudamericanos sigan regresando a sus selecciones, la tradición va a continuar. El fútbol llegó temprano a Sudamérica, pero ahora se está instalando en nuevas culturas y la competencia va a crecer”.
En cuanto a México, analizó: “Es un país grande, pero su ecosistema de clubes se desarrolló más tarde y nunca logró el mismo rendimiento en los mundiales. Juega muchos torneos, pero casi siempre queda en octavos”.
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Schteingart cerró con una reflexión: “Sudamérica es excepcional en fútbol, pero todavía hay factores que no se terminan de explicar. Si todo fuera predecible, sería aburrido”.
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