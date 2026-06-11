Por qué Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial sin ser potencias económicas

Daniel Schteingart explicó que Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial por una historia y una cultura futbolera que no dependen de la riqueza económica

Mientras Europa y Estados Unidos asocian el éxito deportivo a la inversión y el poder económico, Sudamérica desafía todas las reglas. Brasil, Argentina y Uruguay, lejos de ser potencias en cifras, se consolidan como fábricas inagotables de talento y pasión. ¿Por qué la pelota obedece a la cultura y no a la economía? La respuesta, según Daniel Schteingart, está en la historia profunda del fútbol en la región y en las razones menos obvias que explican la supremacía sudamericana.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía, el sociólogo compartió los principales hallazgos de su libro y newsletter “El Atlas”, donde analiza los fenómenos sociales y económicos que distinguen a América Latina.

PUBLICIDAD

Fútbol, cultura y ascenso social en Sudamérica

“En Sudamérica, casi no hay competencia de otros deportes por el talento joven. Acá todos quieren ser futbolistas, mientras que en Europa y Estados Unidos el talento se reparte entre varias disciplinas”, explicó Schteingart. “Eso provoca que Brasil y Argentina tengan una cantera inagotable de jugadores de elite, incluso sin ser potencias económicas”.

El investigador sostuvo que en Sudamérica el talento joven se concentra en el fútbol porque compite menos con otros deportes que en Europa y Estados Unidos (AP Foto)

Señaló que la clave está en la historia y la cultura: “El fútbol llegó cuando la región se estaba urbanizando rápido. No había otro deporte que se le acercara, y terminó formando parte de la identidad nacional”.

PUBLICIDAD

Destacó el caso de Uruguay: “Es el verdadero superdotado. Con menos de cuatro millones de habitantes, fue dos veces campeón del mundo y sigue produciendo cracks de primer nivel. Brasil y Argentina están a la cabeza en cantidad, pero Uruguay lidera en proporción”.

El mito del PBI y el motor oculto del talento futbolístico

Schteingart fue categórico: “El PBI explica parte del éxito en los deportes olímpicos, que requieren mucha inversión e infraestructura. Pero el fútbol es distinto: solo hace falta una pelota y una cancha. Por eso brilla más en contextos de pobreza”.

PUBLICIDAD

Uruguay aparece como una excepción en el fútbol mundial porque, con menos de cuatro millones de habitantes, fue dos veces campeón del mundo y produce figuras en proporción superior a Brasil y Argentina (EFE)

Presentó una hipótesis llamativa sobre la región: “La Pampa gringa, que abarca Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil, combina alto consumo de carne y pobreza. Esa mezcla fomenta el desarrollo cognitivo y empuja a los chicos a buscar el éxito a través del fútbol”.

Agregó: “Santa Fe produce más futbolistas per cápita que cualquier otra provincia argentina, aunque Uruguay sigue siendo el campeón mundial en ese rubro”.

Profesionalización, migración y futuro del fútbol sudamericano

“Hoy los mejores jugadores sudamericanos se forman en clubes locales y emigran jóvenes a Europa, donde se perfeccionan y después vuelven a jugar para sus selecciones”, detalló Schteingart. “En África, en cambio, muchos terminan nacionalizándose europeos. En Sudamérica, la tradición futbolera y el sentido de pertenencia hacen que los grandes talentos quieran volver a vestir la camiseta de su país”.

PUBLICIDAD

El investigador sostuvo que en Sudamérica el talento joven se concentra en el fútbol porque compite menos con otros deportes que en Europa y Estados Unidos (AFP)

Sobre el futuro, advirtió: “La tecnificación y globalización del fútbol pueden favorecer a los países ricos, pero mientras los futbolistas sudamericanos sigan regresando a sus selecciones, la tradición va a continuar. El fútbol llegó temprano a Sudamérica, pero ahora se está instalando en nuevas culturas y la competencia va a crecer”.

En cuanto a México, analizó: “Es un país grande, pero su ecosistema de clubes se desarrolló más tarde y nunca logró el mismo rendimiento en los mundiales. Juega muchos torneos, pero casi siempre queda en octavos”.

PUBLICIDAD

Schteingart cerró con una reflexión: “Sudamérica es excepcional en fútbol, pero todavía hay factores que no se terminan de explicar. Si todo fuera predecible, sería aburrido”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.