Política

La fiscalía apeló el traslado de Facundo Jones Huala y su derivación a otro penal quedó en suspenso

Uno de los argumentos del planteo es que la Unidad 6 de Rawson, donde está el líder mapuche, es un establecimiento de máxima seguridad, mientras que la Unidad 14 de Esquel, donde piden que vaya para estar más cerca de su familia, es de seguridad media

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Facundo Jones Huala detenido
Facundo Jones Huala realiza una huelga de hambra para presionar por su traslado

La Justicia Federal autorizó el traslado del líder mapuche Facundo Jones Huala a una cárcel más cercana a su familia, aunque la Fiscalía apeló la decisión y la medida quedó en suspenso. De este modo, el traslado desde el penal de Rawson a la unidad penitenciaria de Esquel permanece a la espera de una definición judicial.

Además, el tribunal revisor rechazó un planteo de la defensa y confirmó que Jones Huala continuará detenido bajo prisión preventiva por otros tres meses.

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La Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche objetó la resolución que habilitaba al referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a cumplir la prisión preventiva en el Penal Federal de Esquel. Como consecuencia, el traslado quedó frenado hasta que se resuelva la apelación.

El lonko permanece alojado en la Unidad Penitenciaria Federal de Rawson desde junio de 2025, en el marco de una investigación por asociación ilícita calificada que fue declarada como causa compleja.

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Desde su ingreso al penal, solicitó ser trasladado a Esquel para facilitar las visitas de sus familiares, que residen en Bariloche, debido a la cercanía entre ambas ciudades.

(Patricia Bullrich)
Facundo Jones Huala permanece alojado en la Unidad Penitenciaria Federal de Rawson desde junio de 2025

El viernes pasado, el juez federal subrogante Ezequiel Andreani hizo lugar al pedido luego de varias audiencias centradas en esa cuestión y ordenó el traslado a Esquel.

Sin embargo, cuando estaba por vencer el plazo para recurrir la decisión, el fiscal Fernando Arrigo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, presentó una apelación que dejó en suspenso la medida.

Jones Huala mantiene desde hace aproximadamente un mes una huelga de hambre en reclamo de su traslado. Según personas de su entorno, en las últimas semanas endureció la protesta al reducir también la ingesta de líquidos.

“Ni siquiera está pidiendo que lo dejen en libertad, a pesar de estar detenido injustamente. Está pidiendo que le permitan seguir detenido, pero más cerca de su familia, que está en Bariloche”, señalaron allegados al dirigente mapuche.

La defensa, encabezada por Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, presentó múltiples recursos para solicitar el traslado de su asistido.

Los planteos fueron realizados tanto en las audiencias periódicas destinadas a revisar la prisión preventiva, como mediante presentaciones ante los distintos magistrados que intervinieron en la causa.

Jones Huala detenido
El líder mapuche pidió ir a Esquel para estar más cerca de su familia, que vive en Bariloche

Andreani, quien subroga el juzgado federal de Bariloche, consideró que no existían elementos suficientes para rechazar el pedido y autorizó el traslado. Con anterioridad, el juez Gustavo Zapata había adoptado una decisión similar, aunque la oposición del Ministerio de Seguridad de la Nación impidió que se concretara.

Tanto la unidad penitenciaria de Rawson como la de Esquel dependen del Servicio Penitenciario Federal.

Entre Bariloche y Rawson hay cerca de 900 kilómetros de distancia, mientras que Esquel se encuentra a menos de 300 kilómetros. El planteo apunta a que la familia pueda visitarlo con mayor frecuencia”, explicaron voceros de la defensa.

La Unidad 6 de Rawson es un establecimiento de máxima seguridad, mientras que la Unidad 14 de Esquel es de seguridad media. Esa diferencia fue uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Seguridad para oponerse al traslado, pese a que Jones Huala ya había estado alojado en esa dependencia antes de ser extraditado a Chile para enfrentar un proceso judicial.

El dirigente mapuche fue detenido en junio de 2025 en el marco de una investigación por asociación ilícita calificada. Según la acusación, promovió acciones violentas vinculadas a la causa mapuche e intentó difundir sus postulados mediante el uso de la violencia.

Mientras tanto, sus familiares manifestaron preocupación por el deterioro de su estado de salud como consecuencia de la prolongada huelga de hambre.

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