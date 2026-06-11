Video: el incidente que sufrió el micro de la selección de República Checa y causó un caos de tránsito durante una hora

La delegación europea bajó del autobús y llegó a pie al complejo deportivo tras una falla de acceso

La mañana en Zapopan se transformó en una escena inusual cuando el autobús de la selección de República Checa quedó inmovilizado en la entrada de la Sports Arena de Guadalajara, generando un caos de tráfico que afectó toda la zona por más de una hora en la previa del inicio del Mundial 2026.

El incidente no solo alteró la rutina de los futbolistas, también obligó a la Guardia Nacional a intervenir y a cerrar por completo la circulación en uno de los accesos clave hacia la capital jalisciense. El camión, escoltado por efectivos federales, bloqueó dos de los tres carriles de la ruta Nogales, lo que provocó largas filas de vehículos y molestia entre los automovilistas.

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Mientras el conductor del autobús intentaba liberar la unidad sin éxito, los jugadores checos decidieron abandonar el vehículo y continuar su trayecto a pie por el estacionamiento del complejo deportivo. La imagen de la delegación europea caminando con sus pertenencias sorprendió a los presentes alrededor.

La selección de Chequia eligió el Texas Health Mansfield Stadium como sede de operaciones para el Mundial (X/ Czech Republic)

La confusión se originó porque el autobús ingresó por la puerta incorrecta, una decisión que resultó en el atasco total. Las maniobras para mover el vehículo se complicaron aún más debido a la presencia de piedras sueltas en la superficie, lo que impidió cualquier intento de retroceso o avance.

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El primer día de prácticas de la selección checa en México estuvo marcado por este contratiempo logístico, pocas horas después de la conferencia de prensa inicial dirigida por Miroslav Koubek, técnico del equipo. El grupo había planeado una sesión tranquila antes de su debut ante Corea del Sur, pero se encontró con la necesidad de improvisar ante la adversidad.

La jornada para los checos no mejoró al llegar al campo. Ya en el centro del terreno, mientras el grupo se reunía para una charla técnica, los aspersores automáticos se encendieron sin previo aviso. El alcance del agua no solo mojó a los futbolistas, sino también a la prensa de diversos países que cubrían la práctica.

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Los checos iniciarán su camino en el Mundial este jueves frente a Corea del Sur (X/ Czech Republic)

Tanto los integrantes de la selección como los periodistas presentes optaron por tomar el incidente con humor. Las imágenes de jugadores empapados y medios protegiendo sus equipos circularon entre risas y comentarios de sorpresa, añadiendo una anécdota inesperada a la preparación checa en territorio mexicano.

La combinación de obstáculos, desde el atasco vehicular hasta el baño involuntario en la cancha, expuso los desafíos logísticos que enfrenta una selección visitante en un entorno desconocido, especialmente en la antesala de un torneo de magnitud mundial.

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Pese a los inconvenientes, la selección de República Checa mantiene intactos sus planes de preparación para el debut frente a Corea del Sur. El encuentro está programado para cerrar la primera jornada del Grupo A, tras el duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

El partido entre checos y surcoreanos tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara a las 23:00, en un contexto donde los detalles logísticos ya han dejado huella en la experiencia de los europeos. Posteriormente la selección de República Checa se enfrentará a Sudáfrica, y cerrará la fase de grupos frente a México el miércoles 24 de junio.

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