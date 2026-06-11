Guatemala

La temporada de lluvias en Guatemala deja 5.208 personas afectadas, según última actualización de Conred

El balance de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reporta 1.283 familias impactadas hasta el 11 de junio, con 364 incidentes confirmados desde el 1 de mayo y 1.136 damnificadas

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Infografía de las lluvias en Guatemala con un paisaje rural inundado, casas dañadas, personas con paraguas y estadísticas de afectados y daños.
La temporada de lluvias en Guatemala ha afectado a 5.208 personas y 1.283 familias hasta el 11 de junio, con Alta Verapaz como el departamento más impactado, según CONRED. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de lluvias en Guatemala dejó hasta el 11 de junio de 2026 un total de 5.208 personas afectadas y 1.283 familias impactadas, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. El balance oficial vincula parte de las emergencias con los efectos del sistema de baja presión Cristina, cuyos remanentes seguirán generando precipitaciones en gran parte del territorio nacional, sobre todo el jueves 11 y el viernes 12.

El registro acumulado de la CONRED contabiliza 364 emergencias confirmadas desde el inicio de la temporada, el 1 de mayo, y hasta el 30 de noviembre se mantendrá el período lluvioso previsto por las autoridades. Solo en las últimas 24 horas se confirmaron 31 emergencias y un reporte preliminar seguía en verificación, de acuerdo con el informe actualizado.

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Según la CONRED, el 23,4% de los eventos corresponde a inundaciones. El resto de los incidentes incluye caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, flujos de lodo, socavamientos, colapsos estructurales y hundimientos.

En el último día, 188 familias resultaron afectadas y 168 quedaron damnificadas, con lo que el total acumulado llegó a 1.283 y 1.136, respectivamente, según la entidad. En ese mismo lapso se registraron 755 personas afectadas.

La respuesta institucional también dejó 205 personas albergadas temporalmente y cuatro hospitalizadas, de acuerdo con el informe oficial. Hasta ahora no hay fallecidos, desaparecidos ni evacuados adicionales.

Estructura de metal corrugado parcialmente cubierta por un deslizamiento de tierra rojiza. Ladera empinada con vegetación y árboles verdes al fondo
Una estructura de metal corrugado ha sido afectada por un deslizamiento de tierra, que ha desplazado el suelo rojizo y la vegetación de un talud empinado. (Conred Guatemala)

Alta Verapaz concentra la mayor cantidad de emergencias de la temporada

El departamento de Alta Verapaz encabeza la lista de zonas más impactadas, con 72 emergencias confirmadas, según la CONRED. Le siguen Guatemala con 48, Chiquimula con 35, Sacatepéquez con 30 y San Marcos con 14.

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El detalle geográfico del reporte también incluye afectaciones en Petén, Izabal, Quiché, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y Escuintla, entre otros departamentos. En el parte leído por Estefani Barrera, de CONRED, se indicó que las 364 emergencias afectaron principalmente a Alta Verapaz, Guatemala y Chiquimula.

Barrera informó que en las últimas 24 horas se atendieron 30 emergencias: siete en Escuintla, cinco en Quetzaltenango, cinco en San Marcos, tres en Santa Rosa, dos en Alta Verapaz y Huehuetenango y una en Izabal, El Progreso, Jalapa, Quiché, Sololá y Suchitepéquez. En esa misma comunicación pidió a la población que se mantenga informada por fuentes oficiales como CONRED e INSIVUMEH.

Excavadora amarilla con luces encendidas trabajando en la noche, moviendo lodo, ramas y tierra tras un deslizamiento en una zona boscosa
Una excavadora trabaja incansablemente durante la noche para despejar un deslizamiento de tierra que bloquea un camino cubierto de lodo y ramas en una zona boscosa. (Conred Guatemala)

Más de 1.000 viviendas registran daños moderados y no hay casas destruidas

Las viviendas concentran buena parte del impacto material de la temporada. Según la CONRED, 1.068 casas presentan daño moderado, 46 sufrieron daño grave y 22 daño leve.

El informe añade que ninguna vivienda fue destruida en la última jornada y que el acumulado de casas destruidas se mantiene en cero. También señala que 142 viviendas están en condición de riesgo.

La infraestructura pública sigue operativa, de acuerdo con la CONRED. El reporte no registra daños en edificios, escuelas, hospitales ni redes energéticas, y tampoco reporta afectaciones en instalaciones agrícolas, hidrobiológicas o pecuarias.

En un boletín informativo citado en el texto fuente, la CONRED indicó que la depresión tropical Cristina perdió intensidad y pasó a ser un sistema de baja presión. La institución advirtió que el paso de sus remanentes por el país continuará generando lluvias en la mayor parte del territorio nacional, en especial durante el 11 y el 12 de junio.

Ante ese escenario, Barrera pidió no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas y activar el sistema CONRED en caso de emergencia por medio de los cuerpos de socorro, las autoridades locales o el número 119. El boletín también recomendó revisar el vehículo antes de salir, mantener distancia, reducir la velocidad, encender las luces y el limpiaparabrisas, y comunicarse al 1520 de PROVIAL para apoyo vial.

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