–¿Cuándo, cómo y dónde se conocieron?



–¡Te cuento todo! Fue el 24 de mayo en un restaurante de sushi. Yo estaba cenando con una tía y de repente lo vi en la barra. Me llamó la atención porque estaba vestido muy lindo: con cadenas, chupines… Arreglado al estilo que me gusta. Me acerqué a pedirle agua al bartender, para ver si me miraba, pero no me dio pelota. Según él, me había fichado pero no me habló porque es muy tímido. Después de que él se fuera, le pregunté a un mozo que conozco hace mil: "¿Quién es ese bombón?". Me respondió "Ay, Nai, es un amor, lo tenés que conocer". Después, sin decirme nada, le dio mi celular. Y David me mandó un emoticón de fantasmita y empezamos a hablar. A los cuatro días fuimos a comer, y después, en una fiesta, nos dimos nuestro primer beso. Desde entonces somos inseparables. Bah… nos alejamos dos semanas en agosto, cuando me tuve que ir a filmar a San Luis para la serie Los tremendos.