Estados Unidos

Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET y la acusó de sostener al aparato represivo de la dictadura

La compañía quedó incorporada a la lista de entidades bloqueadas por Washington y no podrá realizar operaciones comerciales o financieras bajo jurisdicción estadounidense

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Un camión de la petrolera estatal cubana CUPET abastece una estación de servicio en La Habana (REUTERS/Archivo)
Un camión de la petrolera estatal cubana CUPET abastece una estación de servicio en La Habana (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET, una de las principales fuentes de ingresos y control económico de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Washington acusa a la empresa de favorecer a las estructuras militares y de seguridad de la isla mientras millones de cubanos enfrentan apagones y escasez de combustible.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien informó que la petrolera pasó a integrar la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Como consecuencia, la compañía queda impedida de mantener relaciones comerciales o financieras bajo jurisdicción estadounidense.

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Según explicó el gobierno de Donald Trump, la medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a aumentar la presión económica sobre el régimen cubano.

El gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia de régimen en beneficio propio”, afirmó Rubio en un comunicado.

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Washington sostiene que CUPET desempeña un papel central dentro de ese esquema. El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a la empresa de administrar los recursos energéticos del país de manera discrecional y de privilegiar a los aparatos de represión del Estado.

La petrolera estatal CUPET, responsable de buena parte de la distribución de combustibles en Cuba, quedó alcanzada por nuevas sanciones estadounidenses (REUTERS/Archivo)
La petrolera estatal CUPET, responsable de buena parte de la distribución de combustibles en Cuba, quedó alcanzada por nuevas sanciones estadounidenses (REUTERS/Archivo)

Rubio aseguró que la petrolera ha estado involucrada en la reventa de cargamentos de combustible y en la asignación prioritaria de recursos energéticos a estructuras militares, de inteligencia y de seguridad interna.

Revende innumerables barriles de escasa energía en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando la energía como herramienta de control social”, sostuvo.

El secretario de Estado también vinculó la decisión con antiguas expropiaciones realizadas por el régimen cubano.

“Activos clave fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses años atrás”, señaló.

Aunque Cuba produce una parte significativa del petróleo que consume, continúa dependiendo de importaciones para cubrir sus necesidades energéticas. La reducción de esos suministros ha agravado los problemas de generación eléctrica y ha contribuido al aumento de los apagones registrados en distintas regiones del país.

Las nuevas sanciones llegan en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura energética y de dificultades económicas acumuladas durante los últimos años.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET (REUTERS/Archivo)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET (REUTERS/Archivo)

“Todas las opciones están sobre la mesa”

La decisión contra CUPET se conoció apenas un día después de unas declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que volvieron a elevar la tensión entre Washington y La Habana.

Durante una visita al Comando Central de Estados Unidos en Florida, el jefe del Pentágono evitó descartar una eventual acción militar contra el régimen cubano cuando fue consultado sobre la posibilidad de una operación similar a la realizada en Venezuela contra Nicolás Maduro.

“Tenemos opciones por todos lados”, respondió Hegseth.

El funcionario insistió en que la planificación de distintos escenarios forma parte de las tareas habituales de las Fuerzas Armadas estadounidenses y remarcó que “todas esas opciones están sobre la mesa”.

A lo largo de sus declaraciones, señaló que el régimen cubano enfrenta actualmente una fuerte presión por parte de Washington y advirtió que las autoridades de la isla deberán tomar decisiones relevantes en los próximos meses.

“Hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba en este momento y con justa razón”, afirmó.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una visita a la base naval de Guantánamo (REUTERS/Archivo)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una visita a la base naval de Guantánamo (REUTERS/Archivo)

Sin embargo, evitó confirmar si existe un plan concreto para actuar contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

“Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe”, explicó en referencia a Trump.

(Con información de EFE y AFP)

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