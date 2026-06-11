Colombia

Miguel Ángel del Río anunció que interpondrá acciones legales por comunicado falso del ELN apoyando a Iván Cepeda: “Una infamia”

El abogado cercano a la campaña del candidato presidencial rechazó la autenticidad del documento viral que circula en redes sociales y aseguró que se trata de un contenido falso utilizado para desinformar en medio del ambiente electoral

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El ELN negó la autoría del supuesto comunicado que circula en redes sociales y reiteró que no participa en procesos electorales ni emite apoyos a candidaturas presidenciales - créditoi Federico Ríos/Reuters
El ELN negó la autoría del supuesto comunicado que circula en redes sociales y reiteró que no participa en procesos electorales ni emite apoyos a candidaturas presidenciales - créditoi Federico Ríos/Reuters

En la recta final del ambiente electoral en Colombia, circuló en redes sociales un supuesto comunicado atribuido al ELN en el que se afirmaba un respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y se advertía sobre posibles hechos de violencia en el contexto de la contienda.

Sin embargo, la información ha sido desmentida y catalogada como falsa tras verificaciones independientes y revisión de canales oficiales.

El documento viral, difundido principalmente a través de plataformas como X, Facebook e Instagram, aseguraba que el ELN respaldaba a Cepeda como continuidad de un proyecto político y lanzaba advertencias sobre un supuesto escenario de confrontación armada en caso de que el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia.

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La pieza también incluía consignas políticas y expresiones que no corresponden con la línea habitual de los comunicados atribuidos a esa organización.

El abogado Miguel Ángel Del Río Malo rechazó la autenticidad del comunicado viral, lo calificó como una infamia y anunció acciones legales contra quienes lo difundan o lo hayan creado - crédito Miguel Ángel Del Río Malo/X
El abogado Miguel Ángel Del Río Malo rechazó la autenticidad del comunicado viral, lo calificó como una infamia y anunció acciones legales contra quienes lo difundan o lo hayan creado - crédito Miguel Ángel Del Río Malo/X

No obstante, el contenido no aparece en los canales oficiales del ELN ni coincide con sus pronunciamientos públicos recientes, en los que la guerrilla ha reiterado que no participa en procesos electorales ni emite apoyos a candidaturas presidenciales.

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Jurista cercano a Iván Cepeda rechaza el documento y anuncia acciones legales

Desde el entorno jurídico y político del senador Iván Cepeda se rechazó de manera enfática la autenticidad del comunicado viral. El abogado Miguel Ángel Del Río Malo señaló públicamente que el documento es una falsificación y lo calificó como una “infamia” difundida con el objetivo de generar desinformación en el escenario electoral.

“Este comunicado es falso. Una infamia. Exigimos que se cancele su difusión. Interpondremos las denuncias de aquellas personas que sigan haciendo uso de este documento y de sus creadores”, afirmó Del Río Malo en su pronunciamiento, en el que además pidió detener la circulación del contenido en redes sociales y responsabilizar a quienes lo difunden.

El jurista, cercano a la campaña de Iván Cepeda, también advirtió que se adelantarán acciones legales contra los responsables de la creación y replicación del material, al considerar que puede afectar la integridad del debate político y la credibilidad del proceso electoral.

Falso comunicado del ELN fue difundido por la congresista Marelen Castillo - crédito @CastilloMarelen/X
Falso comunicado del ELN fue difundido por la congresista Marelen Castillo - crédito @CastilloMarelen/X

ELN niega autoría del comunicado

La estructura armada ha insistido en distintas ocasiones en que no interviene en elecciones ni respalda campañas políticas.

En sus canales de comunicación, ha reiterado que su posición se mantiene al margen del debate electoral y que no emite comunicados de apoyo a aspirantes a cargos de elección popular.

En este caso, la organización también se desmarcó del documento viral, señalando que su contenido no corresponde a ninguna declaración oficial. Esta postura contradice directamente el mensaje difundido en redes, donde se le atribuía un supuesto respaldo político a un candidato presidencial.

El último pronunciamiento conocido

El último comunicado oficial relacionado con el proceso electoral colombiano fue emitido a finales de mayo de 2026.

En ese pronunciamiento, la organización aseguró que respetaría el derecho al voto de la ciudadanía, que no interferiría en el desarrollo de la jornada electoral y que mantendría un cese de hostilidades durante el periodo de votación.

Iván Cepeda fue mencionado en un comunicado falso difundido en redes sociales, el cual ya fue desmentido y atribuido a una campaña de desinformación sin sustento oficial - crédito Reuters
Iván Cepeda fue mencionado en un comunicado falso difundido en redes sociales, el cual ya fue desmentido y atribuido a una campaña de desinformación sin sustento oficial - crédito Reuters

Ese documento también descartaba amenazas contra candidatos o acciones destinadas a influir en la contienda, lo que contrasta con el contenido del mensaje viral que circuló posteriormente en redes sociales.

Origen del contenido falso y su difusión

La imagen que dio origen a la desinformación proviene de una cuenta en redes sociales que ya ha sido señalada anteriormente por la difusión de contenido engañoso.

Desde allí fue replicada y amplificada en distintas plataformas digitales, lo que facilitó su rápida viralización en cuestión de horas.

El análisis del material también evidenció diferencias claras de estilo con los comunicados auténticos del ELN.

Los documentos oficiales de la organización no incluyen consignas de respaldo electoral ni referencias directas a candidatos presidenciales, como ocurre en la pieza difundida.

Asimismo, el formato del mensaje viral presenta inconsistencias en redacción, estructura y uso de expresiones en mayúsculas, lo que refuerza su carácter no oficial. Estas características son consideradas habituales en piezas de desinformación que buscan simular documentos legítimos.

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