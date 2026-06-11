Vacunas para viajar al Mundial 2026: cuáles podrían exigir las autoridades y por qué serían requisito clave

Las autoridades piden revisar las vacunas antes de viajar al Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emoción por asistir al Mundial de Fútbol 2026 ya comienza a sentirse entre miles de aficionados colombianos que sueñan con acompañar a la selección nacional en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, más allá de la compra de boletas, reservas de alojamiento y la organización del itinerario, las autoridades de salud hacen un llamado especial a los viajeros: revisar y completar su esquema de vacunación antes de emprender el viaje.

Expertos advierten que ignorar este requisito podría poner en riesgo no solo la salud de los asistentes, sino también afectar sus planes de viaje. La vacunación se ha convertido en una medida preventiva fundamental ante el incremento de algunas enfermedades transmisibles en diferentes regiones del mundo y del país.

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Sarampión: la vacuna recomendada para quienes asistirán al Mundial

Por ejemplo, la Nueva EPS se sumó al llamado realizado por las autoridades sanitarias para que todas las personas que tengan previsto viajar a Estados Unidos, México o Canadá con motivo del Mundial 2026 verifiquen que cuentan con la vacuna contra el sarampión o completen su esquema de inmunización antes de salir de Colombia.

Las autoridades de salud piden a los colombianos actualizar sus vacunas antes de viajar al Mundial 2026 - crédito Secretaría de Salud

La recomendación surge debido a que en algunos de estos países se han reportado casos y brotes de esta enfermedad altamente contagiosa.

El riesgo aumenta considerablemente en eventos masivos como la Copa del Mundo, donde millones de personas provenientes de distintas partes del planeta comparten espacios cerrados y abiertos durante varias semanas, según los especialistas.

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Las autoridades sanitarias enfatizan que la inmunización representa la herramienta más efectiva para prevenir el contagio y evitar complicaciones que, en ciertos casos, pueden llegar a ser graves.

La recomendación no se limita exclusivamente a los aficionados al fútbol, pues también está dirigida a estudiantes, turistas y trabajadores que tengan programados viajes hacia estos destinos durante los próximos meses.

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Si las vacaciones son en zona cálida, la fiebre amarilla entra en la maleta con tiempo - crédito Colprensa

En el caso de los adultos, se encuentra disponible la vacuna contra el sarampión y la rubéola. Por su parte, otros grupos poblacionales pueden acceder a la vacuna triple viral, que brinda protección frente al sarampión, la rubéola y las paperas.

Los entes territoriales de salud buscan facilitar el acceso oportuno a estos biológicos, promoviendo que las personas se vacunen antes de acudir a aeropuertos o terminales de transporte, evitando congestiones y garantizando una protección adecuada antes del viaje.

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Fiebre amarilla: la vacuna que no debe faltar en vacaciones

Además del llamado para quienes viajarán al Mundial, las autoridades sanitarias reforzaron la importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla durante la temporada de vacaciones de mitad de año, especialmente entre quienes visitarán zonas de riesgo dentro del territorio colombiano.

Destinos turísticos ubicados en regiones cálidas, áreas rurales, parques naturales y zonas selváticas presentan circulación activa del virus, transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados.

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Más de 1.000 puntos de vacunación disponibles - crédito Secretaría de Salud

Expertos recomiendan aplicarse el biológico con suficiente anticipación al viaje, permitiendo que el organismo desarrolle la protección necesaria antes de la exposición al virus.

Las autoridades insistieron en que revisar el carné de vacunación debe convertirse en un paso tan importante como reservar tiquetes o confirmar el hospedaje, especialmente cuando el destino elegido se encuentra dentro de las zonas endémicas del país.

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¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?

Los especialistas recuerdan que la fiebre amarilla suele manifestarse inicialmente con síntomas similares a otras enfermedades virales. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, náuseas, vómitos, irritaciones en la piel y una marcada sensación de cansancio.

El período de incubación oscila entre tres y cinco días después de la picadura del mosquito transmisor. Asimismo, las personas que regresan de zonas tropicales deben mantenerse atentas a cualquier síntoma que aparezca incluso varios días después del viaje.

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Los expertos indican que si transcurren más de cinco días desde el retorno sin presentar molestias, es poco probable que se haya adquirido la infección.

Para facilitar el acceso a las vacunas, las autoridades informaron que en Colombia existen más de 1.000 puntos de inmunización habilitados en hospitales, centros de salud e IPS exclusivas.

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