Retiran populares toallitas para bebés vendidas en un reconocido supermercado por riesgo de contaminación bacteriana

La FDA anunció el retiro voluntario de toallitas húmedas para bebés Up & Up de Target por posible contaminación bacteriana en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de junio de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro voluntario de varias presentaciones de toallitas húmedas para bebés Up & Up, comercializadas por Target, por posible contaminación con bacterias peligrosas. Esta medida afecta a consumidores en todo Estados Unidos, en especial a quienes cuidan recién nacidos, niños pequeños y personas con sistemas inmunitarios comprometidos. El retiro fue resultado de pruebas de laboratorio y reportes de usuarios que alertaron sobre cambios en el aspecto y eventos adversos asociados al uso de estos productos.

De acuerdo con el comunicado de la FDA, el retiro abarca las líneas Up & Up Fragrance Free Baby Wipes y Up & Up Fresh Cucumber Scented Baby Wipes, fabricadas entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. Autoridades sanitarias identificaron la presencia de las bacterias Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioli en muestras de estos productos, organismos que pueden causar infecciones graves en los grupos más vulnerables. La agencia recomendó suspender de inmediato el uso de las toallitas involucradas y devolverlas en cualquier tienda Target para obtener un reembolso total.

PUBLICIDAD

El retiro de productos de higiene infantil por parte de grandes cadenas no es inusual, pero la detección de estas bacterias genera preocupación por su resistencia antibiótica y su impacto en lactantes y personas inmunodeprimidas. Según la FDA, la exposición a Burkholderia cepacia o Burkholderia gladioli puede derivar en infecciones localizadas o sistémicas, con riesgo de evolución hacia sepsis o neumonía. Casos similares han sido motivo de retiros preventivos en años recientes, lo que refuerza la vigilancia de organismos federales sobre productos de consumo masivo.

¿Por qué fueron retiradas las toallitas húmedas Up & Up de Target?

Según la FDA, las toallitas Up & Up fueron retiradas tras detectarse contaminación bacteriana en varios lotes, lo que representa un riesgo para la salud de los usuarios más vulnerables. El retiro se produjo después de que consumidores reportaron cambios de coloración y reacciones adversas tras el uso de los productos. Pruebas de laboratorio confirmaron la presencia de Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioli, bacterias ambientales que pueden sobrevivir en productos húmedos y causar infecciones resistentes a tratamientos convencionales.

PUBLICIDAD

La FDA indicó en su comunicado oficial que “el uso de productos contaminados con Burkholderia cepacia complex y Burkholderia gladioli puede resultar en infecciones graves y potencialmente mortales en inmunocomprometidos, recién nacidos, bebés y niños pequeños”. Las bacterias pueden ingresar en el organismo a través de pequeñas heridas, mucosas o lesiones cutáneas, según el organismo regulador.

El retiro de las toallitas Up & Up alcanzó las líneas Fragrance Free Baby Wipes y Fresh Cucumber Scented Baby Wipes fabricadas entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué bacterias se encontraron en las toallitas Up & Up y cuáles son los riesgos?

De acuerdo con la FDA, las bacterias encontradas en los productos retirados, Burkholderia cepacia y Burkholderia gladioli, están asociadas a infecciones que pueden ser difíciles de tratar. Estas bacterias suelen estar presentes en el ambiente, especialmente en el agua y el suelo, y se sabe que pueden resistir la acción de varios antibióticos.

PUBLICIDAD

El organismo sanitario advierte que en personas sanas, la exposición puede provocar infecciones localizadas, pero en recién nacidos, bebés, niños pequeños y personas inmunocomprometidas existe riesgo de que la infección se propague al torrente sanguíneo. Entre las complicaciones descritas por la FDA se encuentran la sepsis y la neumonía. La agencia subraya que “la identificación y el retiro inmediato de los productos son medidas fundamentales para evitar mayores riesgos”.

¿Cuáles son los productos y lotes afectados por el retiro?

El retiro anunciado por la FDA incluye las siguientes presentaciones de toallitas húmedas Up & Up:

Up & Up Fragrance Free Baby Wipes: paquetes de 20, 72, 216, 800 y 1,200 unidades.

Up & Up Fresh Cucumber Scented Baby Wipes: presentaciones de 72, 216 y 800 unidades.

Las toallitas Fragrance Free incluidas en el retiro fueron fabricadas entre el 7 de noviembre de 2025 y el 5 de mayo de 2026, con fechas de caducidad entre el 10 de mayo y el 5 de noviembre de 2028. Las versiones Fresh Cucumber Scented abarcan lotes producidos el 29 y 30 de diciembre de 2025, y caducan entre el 29 y 30 de junio de 2028. Los lotes afectados pueden identificarse por los códigos de fabricación y UPC publicados en el comunicado de la FDA.

PUBLICIDAD

El organismo instó a los consumidores a revisar los empaques y contactar con Target o consultar la web oficial de la FDA para confirmar si su producto está incluido en el retiro.

La FDA advirtió que la contaminación en las toallitas Up & Up puede causar infecciones graves en recién nacidos, bebés, niños pequeños y personas inmunocomprometidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber si mis toallitas Up & Up están contaminadas?

Para identificar si un paquete de toallitas Up & Up corresponde a los lotes afectados, la FDA recomienda:

Verificar el código de fabricación y la fecha de vencimiento impresos en el envase.

Consultar la lista de códigos UPC publicada por la FDA en su página oficial.

Revisar si el producto presenta cambios de color, olor inusual o alteraciones en la textura, aunque la ausencia de estos signos no garantiza que el lote esté libre de contaminación.

La FDA advierte que algunos lotes contaminados pueden no mostrar signos visibles de alteración, por lo que la verificación de los códigos es el método más seguro.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer si tengo toallitas Up & Up incluidas en el retiro?

La FDA y Target recomiendan suspender de inmediato el uso de cualquier paquete incluido en el retiro, incluso si no presenta cambios visibles. Los productos afectados pueden devolverse en cualquier tienda Target para obtener un reembolso total, sin necesidad de presentar el recibo de compra.

En caso de presentar síntomas de irritación cutánea, ocular o infecciones tras el uso de las toallitas, la FDA aconseja consultar a un profesional de la salud. Para más información sobre el proceso de devolución, los consumidores pueden comunicarse con Target Guest Relations al 1-800-440-0680 o visitar la web oficial de la FDA.

PUBLICIDAD

La FDA indicó que los consumidores deben verificar el código de fabricación, la fecha de vencimiento y los UPC para saber si sus toallitas Up & Up están incluidas en el retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál fue la reacción de Target y las autoridades sanitarias?

Target comunicó que la decisión de retirar las toallitas se tomó tras recibir quejas de consumidores y constatar los resultados de las pruebas de laboratorio efectuadas bajo supervisión de la FDA. La empresa recalcó que “la seguridad de los clientes es una prioridad” y que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer el origen del problema.

La FDA informó que los reportes de irritación y casos de infección asociados a los productos retirados “siguen bajo investigación” y que se mantiene la vigilancia sobre otros lotes y posibles eventos adversos. El organismo recordó que el retiro se realiza con el conocimiento y coordinación de la FDA y que se actualizará la información a medida que avance la investigación.

PUBLICIDAD

¿Qué consecuencias tiene el retiro para los consumidores y qué se espera ahora?

El retiro afecta a miles de consumidores en Estados Unidos, donde las toallitas Up & Up son una de las líneas más populares de productos infantiles de Target. El seguimiento institucional busca evitar complicaciones sanitarias y reforzar la seguridad en la cadena de suministro.

En los próximos meses, la FDA y Target continuarán supervisando la situación y emitirán nuevas actualizaciones oficiales conforme se disponga de más información. Los consumidores pueden mantenerse informados a través del sitio oficial de la FDA.

PUBLICIDAD